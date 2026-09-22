IDEM araştırmasına göre Yunanistan'da 2021-2025'te ölümler doğumları 290 bin geçti

Yunanistan'da yapılan araştırma, ülkede yenidoğan sayısının düşüş eğiliminde olduğunu gösterdi.

Demografi Araştırmaları Enstitüsünün (IDEM) yaptığı araştırmada, ülkedeki demografik değişimler ele alındı.

Doğum oranlarının 1970'lerden bu yana düşüşte olduğuna dikkat çekilen araştırmada, 1979-1980 yıllarında yıllık yenidoğan sayısının yaklaşık 148 bin olduğu, 2024-2025 yıllarında ise bunun 67 bine düştüğü belirtildi.

İlk ebeveyn olma yaşının da bu süreçte 26,2'den 32,2'ye çıktığı bilgisine yer verilen araştırmada, 1950'lerde doğan Yunan kadınlarının ortalama çocuk sayısının 2 olduğu ancak 1985 ve sonrasında doğan kadınlarda bu sayının 1,5'i geçmediğine işaret edildi.

Araştırmada, 1971-1980 yıllarında doğum sayısının ölüm sayısından 638 bin fazla olduğu, 2021-2025'te ise ölüm sayısının doğum sayısından 290 bin fazla olduğu aktarıldı.

IDEM'in araştırmasında, 2026-2045 yıllarında doğurganlık çağı kabul edilen 25-45 yaşlarındaki kadın sayısının giderek azalacağına dikkat çekildi.

Yunanistan İstatistik Kurumunun 2021'deki son nüfus sayımı verilerine göre, ülke nüfusu 10,5 milyon civarında bulunuyor.