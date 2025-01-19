IDF\'den Filistinlilere Terör Uyarısı

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(ANKARA) - İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Avichay Adraee yaptığı paylaşımla, Filistinlileri terörizmi destekleyen isyanlara ve silahlı yürüyüşlere katılmamaları konusunda uyardı.

Gazze ateşkes anlaşmasının birinci aşamasında yer alan şartlar tamamlandı. Hamas'ın, rehin aldığı üç kadın rehineyi serbest bırakarak Kızıl Haç görevlilerine teslim etti. İsrail'de çeşitli cezaevlerinde tutulan 90 Filistinli mahkumun serbest bırakılması öncesi İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Avichay Adraee'den Filistinlilere uyarı geldi. Adraee, X hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Silahlı ayaklanmalara ve terörizmi destekleyen yürüyüşlere katılmanın sonuçlarına karşı uyarıyoruz. Bu tür terör eylemlerine katılan herkes kendisini tehlikeye maruz bırakıyor."