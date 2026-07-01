İdil'de Tanker Yangını Kontrol Altında - Son Dakika
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İdil'de Tanker Yangını Kontrol Altında

01.07.2026 12:24
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Şırnak'ın İdil ilçesinde tanker yangını tarlaya sıçradı, itfaiye müdahale ederek yangını söndürdü.

ŞIRNAK'ın İdil ilçesinde, uluslararası İpekyolu'nda seyir halindeki akaryakıt yüklü tankerin çekici kısmında çıkan ve tarlaya sıçraya yangın söndürüldü.

Yangın, dün gece saatlerinde İdil ilçesine bağlı Yolaçan Mahallesi mevkisindeki uluslararası İpekyolu'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen akaryakıt yüklü tanker, seyir halindeyken çekici kısmından alev aldı. Durumu fark eden sürücü, aracı yolun sağına çekerek çekiciyi tanker dorsesinden ayırdı. Ancak yangının kısa sürede büyümesi nedeniyle çekiciyi tankerden yaklaşık 2 metre uzaklaştırabildi. Alev topuna dönen çekiciye, yoldan geçenler yangın söndürme tüpleriyle ilk müdahaleyi yaptı. İhbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada alevler yol kenarındaki buğday ekili alana da sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çekicide ve buğday tarlasındaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında çekici kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Ulaşım, Şırnak, Güncel, Yaşam, İdil, Son Dakika

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