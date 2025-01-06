İdil\'de Tır Yangını Kontrol Altına Alındı

Şırnak'ın İdil ilçesinde seyir halindeyken alev alan tırdaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen tır, Şırnak- Nusaybin kara yolu Çığır mevkisinde seyir halindeyken alev aldı.
Yangını fark eden sürücü, aracı güvenlik şeridine çekerek durumu itfaiyeye bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu tırda maddi hasar meydana geldi.
Yangın nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden açıldı???????.
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