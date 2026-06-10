İdil'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
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İdil'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı

İdil\'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı
10.06.2026 00:33
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Şırnak'ın İdil ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Şırnak'ın İdil ilçesinde kamyonetle motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Hasan S'nin (42) kullandığı motosiklet, Cizre-İdil kara yolunun Sırtköy mevkisi kavşağında C.Ü. yönetimindeki plakası henüz öğrenilemeyen kamyonetle çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle savrulan motosikletin sürücüsü ve kamyonetin şoförü ile araçtaki O.Ü, K.K. ve Ş,Ü. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, motosiklet sürücüsü Hasan S'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İdil Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Şırnak, Trafik, Güncel, Yaşam, İdil, Son Dakika

Son Dakika Güncel İdil'de Trafik Kazası: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika

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