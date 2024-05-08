İdlib\'de Gül Bahçeleri, Sivillere Gelir Kaynağı Oluyor

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AHMET KARAAHMET/MEHMET BURAK KARACAOĞLU - Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde tarım arazilerinin bir kısmını süsleyen gül bahçeleri, zorla yerinden edilen sivillere gelir kaynağı oluyor.

İdlib'de gül yetiştiriciliğinin yaygınlaşması, bölge halkı için yeni bir gelir kaynağı oldu. Birçok aile geçimini gül toplayarak ve satarak kazanıyor.

Gül yetiştiricileri, gülleri kozmetik ürünler, yiyecekler, içecekler ve tıbbi amaçlar için kullanabiliyor.

İdlib'in kuzeyindeki Killi kasabasındaki Zayid Hırva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede 3 yıldır gül yetiştirdiğini söyledi.

Hırva, bu mesleği, Beşşar Esed rejimi güçlerinin saldırılarından dolayı başkent Şam'dan İdlib'e göç eden sivillerden öğrendiğini belirterek, "Şamlılar gül dikme fikrini buraya taşıdılar. Toplanan güllerden gül suyu, parfüm, reçel yapılıyor." dedi.

Gül yetiştirerek kazanç sağladıklarını ifade eden Hırva, "15 dönümlük araziye gül diktim. İki günde bir 400 kilogram gül topluyorum. 25 aile buradan gelir sağlıyor." diye konuştu.

Hırva, pazarlama başta olmak üzere çeşitli zorluklarla karşılaştıklarını vurgulayarak, "Yüksek maliyetin yanı sıra tarım ilaçları ve gübre bulmakta zorluk yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Gül bahçesinde çalışan Abdülnasır Ali de günde 9 saat çalışarak 50 Türk lirası kazandığını kaydetti.

Ali, "Kışın iş yok. Sadece yaz aylarında çalışıyorum. 8 kişilik aileme bakamıyorum." dedi.

Bölgede yetiştirilen güllerden gül suyu, bitki çayı, gül kurusu, reçel, gül yağı ve birçok kozmetik ürün elde ediliyor.