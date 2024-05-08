İdlib'de Gül Bahçeleri, Sivillere Gelir Kaynağı Oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İdlib'de Gül Bahçeleri, Sivillere Gelir Kaynağı Oluyor

İdlib\'de Gül Bahçeleri, Sivillere Gelir Kaynağı Oluyor

Suriye'nin İdlib ilinde tarım arazilerinin bir kısmını süsleyen gül bahçeleri, zorla yerinden edilen sivillere yeni bir gelir kaynağı sağlıyor. Gül yetiştiriciliği yaygınlaşarak birçok aile gül toplayarak ve satarak geçimini sağlıyor. Gül bahçelerinde çalışanlar ise günlük 9 saat çalışarak 50 Türk lirası kazanıyor. İdlib'de yetiştirilen güllerden gül suyu, bitki çayı, gül kurusu, reçel, gül yağı ve kozmetik ürünler elde ediliyor.

08.05.2024 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AHMET KARAAHMET/MEHMET BURAK KARACAOĞLU - Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde tarım arazilerinin bir kısmını süsleyen gül bahçeleri, zorla yerinden edilen sivillere gelir kaynağı oluyor.

İdlib'de gül yetiştiriciliğinin yaygınlaşması, bölge halkı için yeni bir gelir kaynağı oldu. Birçok aile geçimini gül toplayarak ve satarak kazanıyor.

Gül yetiştiricileri, gülleri kozmetik ürünler, yiyecekler, içecekler ve tıbbi amaçlar için kullanabiliyor.

İdlib'in kuzeyindeki Killi kasabasındaki Zayid Hırva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede 3 yıldır gül yetiştirdiğini söyledi.

Hırva, bu mesleği, Beşşar Esed rejimi güçlerinin saldırılarından dolayı başkent Şam'dan İdlib'e göç eden sivillerden öğrendiğini belirterek, "Şamlılar gül dikme fikrini buraya taşıdılar. Toplanan güllerden gül suyu, parfüm, reçel yapılıyor." dedi.

Gül yetiştirerek kazanç sağladıklarını ifade eden Hırva, "15 dönümlük araziye gül diktim. İki günde bir 400 kilogram gül topluyorum. 25 aile buradan gelir sağlıyor." diye konuştu.

Hırva, pazarlama başta olmak üzere çeşitli zorluklarla karşılaştıklarını vurgulayarak, "Yüksek maliyetin yanı sıra tarım ilaçları ve gübre bulmakta zorluk yaşıyoruz." ifadesini kullandı.

Gül bahçesinde çalışan Abdülnasır Ali de günde 9 saat çalışarak 50 Türk lirası kazandığını kaydetti.

Ali, "Kışın iş yok. Sadece yaz aylarında çalışıyorum. 8 kişilik aileme bakamıyorum." dedi.

Bölgede yetiştirilen güllerden gül suyu, bitki çayı, gül kurusu, reçel, gül yağı ve birçok kozmetik ürün elde ediliyor.

Kaynak: AA

Suriye, İdlib, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İdlib'de Gül Bahçeleri, Sivillere Gelir Kaynağı Oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


13:17 Şarkıcı Kalben uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı Şarkıcı Kalben uyuşturucu operasyonunda gözaltına alındı
13:01 Koridorda son volta Cem Garipoğlu’nun ölümünden önceki görüntüleri ortaya çıktı Koridorda son volta! Cem Garipoğlu'nun ölümünden önceki görüntüleri ortaya çıktı
11:45 Dehşete düşüren görüntü Türkiye’den Komşusunu aracının arkasına bağlayıp metrelerce sürükledi Dehşete düşüren görüntü Türkiye'den! Komşusunu aracının arkasına bağlayıp metrelerce sürükledi
10:56 Öğretmenler okul müdürünün öldürülmesi sonrası harekete geçti Yarın ilk derse girmeyecekler Öğretmenler okul müdürünün öldürülmesi sonrası harekete geçti! Yarın ilk derse girmeyecekler
10:40 İlaç şirketi AstraZeneca koronavirüs aşılarını dünya çapında geri çekme kararı aldı İlaç şirketi AstraZeneca koronavirüs aşılarını dünya çapında geri çekme kararı aldı
13:19 Taraftarın gözü kulağı ondaydı Aziz Yıldırım, aday olup olmayacağı tartışmalarına son noktayı koydu Taraftarın gözü kulağı ondaydı! Aziz Yıldırım, aday olup olmayacağı tartışmalarına son noktayı koydu
13:01 İmamoğlu, Bozbey’in yeğenine atama tepkisini sert dille eleştirdi İmamoğlu, Bozbey'in yeğenine atama tepkisini sert dille eleştirdi
12:59 Kadın kılığına girerek askerden kaçmaya çalışan Ukraynalı sınırda yakalandı Kadın kılığına girerek askerden kaçmaya çalışan Ukraynalı sınırda yakalandı
12:47 Rakam öyle böyle değil Galatasaray, şampiyon olursa köşeyi döndü Rakam öyle böyle değil! Galatasaray, şampiyon olursa köşeyi döndü
12:39 CHP lideri Özel, trol olarak anılan isimle verdiği poza açıklık getirdi CHP lideri Özel, trol olarak anılan isimle verdiği poza açıklık getirdi
11:55 Akbank müşterileri ayaklandı “Haberimiz olmadan hesabımızdan para çekildi“ iddiası Akbank müşterileri ayaklandı! "Haberimiz olmadan hesabımızdan para çekildi" iddiası
11:50 Hayvanat bahçesinde ’panda’ olarak sergilenen hayvanlar boyanmış köpek çıktı Hayvanat bahçesinde 'panda' olarak sergilenen hayvanlar boyanmış köpek çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.05.2024 13:45:10. #1.11#
SON DAKİKA: İdlib'de Gül Bahçeleri, Sivillere Gelir Kaynağı Oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement