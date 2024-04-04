İdlib'de kimyasal saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları adalet bekliyor

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Suriye'de Beşşar Esed rejimi güçlerinin 7 yıl önce İdlib'in Han Şeyhun ilçesine düzenlediği kimyasal silah saldırısında hayatını kaybeden sivillerin yakınları adalet bekliyor.

Han Şeyhun ilçe sakinleri, Esed rejiminin 4 Nisan 2017'de düzenlediği kimyasal silah saldırısında hayatını kaybeden 100'den fazla sivili anmak için bir araya geldi.

İdlib kent merkezinde toplanan siviller, ellerinde Arapça ve İngilizce dövizlerle üzerinden 7 yıl geçen katliamı protesto etti.

Göstericiler, "Suriye'deki kimyasal saldırılarda hayatını kaybedenlerin aileleri için adalet istiyoruz.", "Gerçeklere karşı sessiz kalınmasına ve Esad rejiminin hesapsız kalmasına izin vermeyeceğiz" ve "Han Şeyhun ilçesinde baharı zehirli gazlarla öldürenleri unutmadık, unutmayacağız ve affetmeyeceğiz." yazılı dövizler taşıdı.

Göstericilerden Mühanned Mahzum AA muhabirine, Esed rejiminin Han Şeyhun'a yönelik kimyasal saldırısında eşini ve kızını kaybettiğini söyledi.

İlçeye düzenlenen saldırıda 100 kişinin öldüğünü, 500 kişinin yaralandığını hatırlatan Mahzum, "Esed rejimi kimsenin aklına bile gelmeyen katliam yaptı." dedi.

Saldırıda ölenleri anmak için bir araya geldiklerini belirten Mahzum,"Uluslararası toplumdan, hayatımızın son gününe kadar suçluların yargılanmasını talep edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Han Şeyhun ilçesine yapılan kimyasal saldırıda ailesinden 9, akrabalarından 20 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Muhammed Yusuf, suçluların yargılanması ve adaletin yerini bulması için bir araya geldiklerini söyledi.

Uluslararası topluma kimyasal silah suçlularının halen serbest olduğunu hatırlatan Yusuf, "Biz, adalet önünde, Esed rejiminden hesap sorulmasını bekliyoruz. Esed rejimi bir kez bizi kimyasal silahla öldürdü ama dünyanın sesliği bizi her gün öldürüyor" şeklinde konuştu.