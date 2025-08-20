İdlib'de Koalisyon Operasyonu: Bir Ölü

??????? Uluslararası koalisyon güçlerinin Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib iline bağlı Atme beldesinde düzenlediği hava indirme operasyonunda bir kişi öldürüldü.
Suriye'nin resmi haber kanalı El-İhbariyye'nin haberinde yer alan güvenlik kaynaklarının açıklamasına göre uluslararası koalisyon güçleri, Atme beldesinde hava indirme operasyonu düzenledi.
Operasyonda kiralık evde kalan ve "Ali" olarak tanınan kişi hedef alındı.
Operasyon sırasında evin balkonundan bahçeye atlayarak kaçmaya çalışan "Ali", koalisyon güçlerinin ateş açması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti.
Koalisyon güçleri, evde yaptıkları aramada cep telefonlarına ve elektronik cihazlara el koydu, ev sahibi sorgulandı.
Operasyonun ardından koalisyon güçleri bölgeden ayrıldı.
"Ali"nin cesedinin evin bahçesinde bulunduğu ve Bab el-Hava Hastanesi'ne götürüldüğü belirtildi.
