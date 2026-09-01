İdlib'de mühimmat yüklü araç infilak etti: 5 kişi hayatını kaybetti, 10 yaralı var - Son Dakika
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İdlib'de mühimmat yüklü araç infilak etti: 5 kişi hayatını kaybetti, 10 yaralı var

İdlib\'de mühimmat yüklü araç infilak etti: 5 kişi hayatını kaybetti, 10 yaralı var
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Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinin doğusunda bulunan Binniş'te mühimmat yüklü bir araç henüz bilinmeyen bir nedenle infilak etti. İlk belirlemelere göre patlamada 5 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı. Çevrede bulunan 2 araç yanarak kullanılamaz hale gelirken, yaralılar çevredeki hastanelere nakledildi ve olay yerine ekipler sevk edildi. Suriyeli yetkililer patlamaya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapmadı.

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde mühimmat yüklü aracın infilak etmesi sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, 10 kişi yaralandı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İdlib'in doğusundaki Binniş'te mühimmat yüklü araç henüz bilinmeyen nedenle infilak etti.

Patlamalar sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı, çevrede bulunan 2 araç yanarak kullanılamaz hale geldi.

Olay yerine ekiplerin sevk edildiği, yaralıların çevredeki hastanelere nakledildiği belirtildi.

Suriyeli yetkililer, patlamaya ilişkin henüz resmi açıklama yapmadı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İdlib'de mühimmat yüklü araç infilak etti: 5 kişi hayatını kaybetti, 10 yaralı var - Son Dakika

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SON DAKİKA: İdlib'de mühimmat yüklü araç infilak etti: 5 kişi hayatını kaybetti, 10 yaralı var - Son Dakika
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