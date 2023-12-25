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İdlib'de Saldırı: 1 Ölü, 4 Yaralı - Son Dakika
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İdlib'de Saldırı: 1 Ölü, 4 Yaralı

Suriye'deki Beşşar Esed rejimi ve İran destekli terörist gruplar, İdlib'in Serakıb ilçesinde bulunan Sermin köyüne saldırı düzenledi. Saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil ise yaralandı. Türkiye, Rusya ve İran arasında yapılan anlaşmalarla oluşturulan ateşkes ise büyük ölçüde korunuyor.

İdlib\'de Saldırı: 1 Ölü, 4 Yaralı
25.12.2023 - 17:19,
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Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin İdlib'in doğusundaki Sermin köyüne düzenlediği saldırıda 1 sivil öldü, 4 sivil yaralandı.

İdlib'in Serakıb ilçesinde konuşlu Suriye ordusu ile İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, Sermin köyüne karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırı düzenledi.

Sivil savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırıda 1 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı.

Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

İdlib'deki durum

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirerek İdlib'e yöneldi.

Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 yıllarında saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı.

Kaynak: AA
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