İDOB, Britten'ın Kötülüğün Döngüsü Operasını Sunuyor - Son Dakika
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İDOB, Britten'ın Kötülüğün Döngüsü Operasını Sunuyor

İDOB, Grammy ödüllü Britten'ın 'Kötülüğün Döngüsü'nü 17 Şubat'ta sahneleyecek.

12.02.2025 12:17
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İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), Grammy Ödüllü besteci Benjamin Britten'ın başyapıtlarından "Kötülüğün Döngüsü" (The Turn of the Screw) operasını sanatseverlerle buluşturacak.

İDOB'dan yapılan açıklamaya göre eser, 17 Şubat'ta Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde sahnelenecek.

Türkiye'de ilk kez İDOB tarafından sahneye konulan eser, 2013'te Armel Opera Competition Festivali'nde Türkiye'ye 4 ödül kazandırmıştı.

Henry James'in aynı adlı gotik hikayesinden uyarlanan eserin librettosunu Myfanwy Piper kaleme aldı.

Eser, genç bir mürebbiyenin iki çocuğa bakmak üzere işe alınmasını, eve geldikten kısa bir süre sonra yakın zamanda ölen eski uşak ve eski mürebbiyenin hayaletlerini gördüğüne inanmaya başlamasını konu alıyor.

İngilizce seslendirilecek eseri Aytaç Manizade sahneye koydu. Dünya çapında önemli işlere imza atan Britanyalı orkestra şefi Richard Hetherington eserin orkestra şefliğini üstlenecek.

Eserde, "Anlatıcı Quint" rolünde F. Kılıç Aslan ile Ahmet Baykara, "The Governess" rolünde Otilia Maria Radulescu İpek, Ayten Telek ve Tülay Hatip, "Miss Jessel" rolünde Sevim Ateş ve Burcu Soysev, "Mrs Grose" rolünde Barbora Hitay ve Tuğba Tekışık, "Miles" rolünde David Derin Barreto Martins ve Mete Kerem Sesigür, "Flora" rolünde Bezmi Hazal Ekşi ve Bilge Komanovalı dönüşümlü olarak rol alacak.

Eserin dekor tasarımını Efter Tunç, kostüm tasarımını Ayşegül Alev, ışık tasarımını Cem Yılmazer hazırladı.

Opera, 17, 18, 21, 24, 25 ve 28 Şubat'ta Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde izlenebilecek.

Kaynak: AA

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