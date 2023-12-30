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İDOB Yeni Yıl Konserleri Sanatseverlerle Buluştu - Son Dakika
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İDOB Yeni Yıl Konserleri Sanatseverlerle Buluştu

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 2024 yılını kutladığı 'Yeni Yıl Konserleri'ni Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde gerçekleştirdi. Konserde dünya opera repertuvarından sevilen eserler ve marşlar seslendirildi. İDOB Orkestrası ve Korosu, solistler eşliğinde muhteşem bir performans sergiledi. Konserler, yarın Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Sahnesi'nde devam edecek.

İDOB Yeni Yıl Konserleri Sanatseverlerle Buluştu
30.12.2023 - 10:15,
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İstanbul Devlet Opera ve Balesinin (İDOB) 2024 yılını kutladığı "Yeni Yıl Konserleri"nin ilki Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde sanatseverlerle buluştu.

İDOB'tan yapılan açıklamaya göre, konserde dünya opera repertuvarının sevilen opera, operetlerinden bölümler ve sevilen marşlar, polkalar seslendirildi.

Repertuvarda yer alan parçalar arasında"Guillaume Tell", "La Cenerentola", "Barbiere di Siviglia", "Les Pecheurs de Perles", "Rusalka", "La Fille du Regiment"in bulunduğu eserlerden aryalar dinleyicilerin beğenisine sunuldu.

Konserde İDOB Orkestrasının şefliğini İbrahim Yazıcı, İDOB Korosu'nun ise yönetimini Volkan Akkoç üstlendi.

Konserlerde solistler, Esra Abacioğlu Akcan, Nazlı Deniz Süren,Nesrin Gönüldağ, Barbora Hitay, Burak Dabakoğlu ve Burak Kul sahne aldı.

"Yeni Yıl Konserleri", bugün yine Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde, 2 Ocak 2024'de Atatürk Kültür Merkezi Tiyatro Sahnesi'nde sahnelenecek.

Kaynak: AA
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