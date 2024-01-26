İdris Nebi Hatipoğlu, Eskişehir\'de vatandaşlarla buluştu

Cumhur İttifakı'nın Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkan adayı İdris Nebi Hatipoğlu, Tepebaşı ilçesi Sütlüce Mahallesi'nde Osmanlı ve Hamidiye Ocakları tarafından düzenlenen etkinliğe katıldı.

Vatandaşlarla bir araya gelerek taleplerini dinleyen Hatipoğlu, kentin genel sorunlarının altyapı ve çevre düzenlemesiyle alakalı olduğunu belirtti.

Çoğu Eskişehirlinin su taşkınlarından şikayet ettiğini aktaran Hatipoğlu, şunları kaydetti:

"Eskişehir'in merkezindeki dekor belediyeciliği kentin sorunlarını örtmeye çalışıyor ama bu dekor sorunları saklamaya yetmiyor. En ufak sıkıntıda vatandaşlarımızın çektiği sorunlar gün yüzüne çıkıyor. Merkezden biraz uzaklaştığımızda maalesef tek bir hizmet bile göremiyoruz. Mahalleler dökülüyor ve bunca yıldır kimse bu sorunları çözmemiş. Bu sorunlara 'dur' diyecek olan sizlersiniz. Yerel seçimlerde söz hakkınızı en doğru şekilde kullanıp memnuniyetsizliğinizi dile getirmeniz lazım. İnşallah gelecek dönem gereken tüm hizmetleri yerine getireceğiz. Bizim anlayışımız dekor belediyeciliği değil sosyal belediyeciliktir."

Ayrıca Hatipoğlu, mahallenin sorunlarının çözümüne katkı sunan vatandaşlara "Mahalleye Değer Katanlar" plaketlerini takdim ederek, Sütlüce Mahallesi Muhtarı Bircan Tütüncü'ye ziyarette bulundu.