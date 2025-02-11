IEA, Yapay Zeka ve Enerji Gözlemevi'ni Açıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

IEA, Yapay Zeka ve Enerji Gözlemevi'ni Açıyor

IEA Başkanı Fatih Birol, nisan ayında Yapay Zeka ve Enerji Gözlemevi'ni açacaklarını duyurdu.

11.02.2025 16:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol, IEA'nın nisan ayında kendi Yapay Zeka ve Enerji Gözlemevi'ni açacağını duyurdu.

Fransa ve Hindistan'ın eş başkanlığında başkent Paris'te Yapay Zeka Eylem Zirvesi düzenlendi.

Zirvede konuşan Birol, yapay zeka gibi insanlık adına önemli bir konuda yapıcı bir diyalog için liderleri ve firmaları bir araya toplayan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u tebrik etti.

Birol, dünyanın en büyük veri merkezinin Hindistan'da inşa edilmekte olduğunu belirterek bundan ötürü Hindistan Başbakanı Narendra Modi'yi kutladı.

Veri merkezleri nedeniyle ek enerji ve elektriğe ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Birol, enerji olmadan yapay zekanın da olamayacağını söyledi.

Birol, yapay zeka alanında çalışan firmaların, sürdürebilir ve uygun fiyatlı elektriğe güvenli bir şekilde ulaşmak istediğini kaydetti.

"Bu nedenle bu (elektrik) tedarikini güvenli ve sürdürebilir hale getiren ülkeler bir adım önde." diyen Birol, veri merkezlerinin, bu yapılara elektrik sağlayan altyapıdan daha hızlı inşa edilmesinin sorun teşkil ettiğine dikkati çekti.

Birol, "Kamu yetkililerinin, enerji ve teknoloji firmalarının birlikte çalışmasını sağlamalıyız." dedi.

Yapay zekanın, enerji sistemlerinin en verimli şekilde kullanılmasını sağlayacağı değerlendirmesinde bulunan Birol, "Veri merkezleri, yeni firma modellerinin kurulmasını, daha küçük reaktörlerle yeni nükleer teknolojiler veya jeotermal teknolojiler geliştirilmesini sağlıyor." ifadelerini kullandı.

Birol, yapay zeka ve enerji konusunda belirsizliklerin olduğunu vurgulayarak IEA olarak nisanda Yapay Zeka ve Enerji Gözlemevi'ni açmaya karar verdiklerini duyurdu.

Bu gözlemeviyle tüm veri merkezlerinin elektrik ihtiyaçlarının ne olduğuna, ayrıca yapay zeka uygulamalarının enerji teknolojileri üzerindeki etkisine bakabileceklerini kaydeden Birol, söz konusu gözlemevinin kaynaklarının kamuoyunun erişimine açık olacağını açıkladı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Fatih Birol, Yapay Zeka, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Enerji, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel IEA, Yapay Zeka ve Enerji Gözlemevi'ni Açıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:45 Bakanlık listeyi yeniledi İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar Bakanlık listeyi yeniledi! İşte sucuğa at ve eşek eti karıştıran firmalar
15:42 Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde Bayram öncesi milyonlarca emekliye müjde
15:39 Meteoroloji saat verdi: İstanbul’da asıl kar yağışı 18.00’de başlayacak Meteoroloji saat verdi: İstanbul'da asıl kar yağışı 18.00'de başlayacak
14:50 İmamoğlu’nun beklediği an CHP lideri Özel’in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı İmamoğlu'nun beklediği an! CHP lideri Özel'in sözleri parti grubunu ayağa kaldırdı
14:02 Anneleri tarafından öldürülen çocukların babası: Hastaneye götürecektik, yetişemedik Anneleri tarafından öldürülen çocukların babası: Hastaneye götürecektik, yetişemedik
21:55 Görüşmeler başladı: Beşiktaş’tan sürpriz bir transfer hamlesi daha Görüşmeler başladı: Beşiktaş'tan sürpriz bir transfer hamlesi daha
21:13 UEFA’dan Halil Umut Meler’e görev UEFA'dan Halil Umut Meler'e görev
21:09 Kemal Kılıçdaroğlu’nun avukatı: Genel başkan savcılığa gelmeyecek Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı: Genel başkan savcılığa gelmeyecek
21:04 Eski takıma demediğini bırakmadı: Umut Meraş’tan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler Eski takıma demediğini bırakmadı: Umut Meraş'tan Beşiktaşlıları kızdıracak sözler
20:47 Hepsini vatandaşa yedireceklerdi Kasa kasa imha edildi Hepsini vatandaşa yedireceklerdi! Kasa kasa imha edildi
20:38 Engelli çobanı sopayla dövmüşlerdi Kız kardeşler yeniden tutuklandı Engelli çobanı sopayla dövmüşlerdi! Kız kardeşler yeniden tutuklandı
20:30 Suriye Cumhurbaşkanı Şara’dan Trump’a Gazze tepkisi Suriye Cumhurbaşkanı Şara'dan Trump'a Gazze tepkisi
20:23 Güvenlik görevlisi tartıştığı halk otobüsü şoförlerini bıçakladı Güvenlik görevlisi tartıştığı halk otobüsü şoförlerini bıçakladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2025 16:56:31. #1.12#
SON DAKİKA: IEA, Yapay Zeka ve Enerji Gözlemevi'ni Açıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.