İETT 2025 Faaliyet Raporu Sunuldu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, İETT'nin 2025 yılı faaliyet raporu sunuldu.

İBB Meclisi nisan ayı toplantılarının ikinci oturumu, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan'ın başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste İETT Genel Müdürü İrfan Demet, 2025 yılı İETT faaliyet raporunu sundu.

İstanbul'da toplu ulaşımın yüzde 52'sinin kara yolu, yüzde 48'inin ise raylı sistemler ve Şehir Hatları gibi diğer ulaşım araçlarıyla gerçekleştirildiğini anlatan Demet, planlanan raylı sistem yatırımlarının hayata geçirilmesiyle, lastik tekerlekli ulaşım oranının ilerleyen yıllarda daha da düşeceğinin öngörüldüğünü kaydetti.

Demet, "İETT olarak 6 bin 807 araçla 852 farklı hatta günlük 66 bin sefer yapmakta, bir günde 1 milyon 400 bin kilometre yol katederek yaklaşık 5 milyon yolculuk gerçekleştirmekteyiz. İETT filomuzda, 2 bin 814 otobüs, 702 metrobüs ve 250 elektrikli araç olmak üzere 3 bin 766 aracımız bulunmakta olup, 3 bin 41 adet özel halk otobüsüyle birlikte toplamda 6 bin 807 araçla hizmet vermekteyiz." ifadelerini kullandı.

İstanbul'da gerçekleştirilen yolculuk sayısının yılda 1 milyar 400 milyona ulaştığına değinen Demet, "Dünyada ve ülkemizde trafik kazalarının yüzde 99'u şoför ve yaya kaynaklıdır. Kazaların etki oranında hızın en önemli faktörlerden biri olması sebebiyle, tüm İETT araçlarımızda hız sınırını dünyanın gelişmiş kentlerindeki toplu taşıma sisteminde olduğu gibi maksimum 70 kilometre olarak düzenledik." diye konuştu.

Demet, İETT kazalarına ilişkin şunları kaydetti:

"Aldığımız önlemler, verdiğimiz eğitimler ve yaptığımız denetimlerle, İETT'nin milyon kilometre başına kaza sayılarını da hızla azaltıyoruz. Son 6 yılda İstanbul'da araç sayısının yüzde 47 oranında artmasına rağmen, 2018 yılından bugüne milyon kilometre başına kaza oranımız yüzde 40 oranında azalmıştır. 2018 yılında milyon kilometre başına 32 kaza olurken, 2025 yılında bu rakam 19'a gerilemiştir. Gelişen teknolojilerin filomuza entegrasyonuyla hedefimiz bu rakamı çok daha aşağılara çekmektir."

İstanbul'a 662 yeni araç kazandıracaklarına işaret eden Demet, "Günümüzde 1 yolculuk başına maliyet yaklaşık 60 liradır. Ücretsiz ve indirimli yolculuklarla birlikte İETT'nin 1 yolculuk başına geliri ise 18 lira seviyelerindedir. Dolayısıyla her 1 yolculuk başına oluşan aradaki yaklaşık 42 liralık fark İstanbul Büyükşehir Belediyemiz tarafından karşılanmaktadır." dedi.

İETT'nin 2025 yılı gider gerçekleşmelerinin 40 milyar 291 milyon lira olduğunu anlatan Demet, 2025 yılı gelir gerçekleşmelerinin ise 31 milyar 308 milyon lira olduğunu belirtti.

Daha sonra Meclis'te, siyasi grup temsilcilerinin faaliyet raporuyla ilgili sunumlarına geçildi.