İETT 2025 Faaliyet Raporu Tartışıldı

15.04.2026 18:32
İBB Meclisi'nde İETT'nin 2025 yılı faaliyet raporu ele alındı, yetersiz yatırımlara eleştiriler yükseldi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, İETT'nin 2025 yılı faaliyet raporu tartışıldı.

İBB Meclisi nisan ayı toplantılarının ikinci oturumu, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

İETT Genel Müdür Yardımcısı İrfan Demet'in 2025 yılı İETT faaliyet raporunu sunmasının ardından, Mecliste grubu bulunan siyasi partiler raporla ilgili görüşlerini dile getirdi.

Büyük Birlik Partisi (BBP) Grup Başkanvekili Dursun Çağlayan, İETT'nin 2025 faaliyet raporunun bir başarı hikayesi değil, yönetilemeyen bir sistemin itirafı olduğunu söyledi.

Sayıştay raporunda 6'sı kritik olmak üzere toplam 68 bulgu tespit edildiğini belirten Çağlayan, "Bu tabloda ortada münferit değil, sistematik bir yönetim sorunu vardır. Raporda açıkça ifade ediliyor, seferler iptal oluyor, gecikmeler yaşanıyor, vatandaş daha az araçla taşınıyor, konfor düşüyor. Yani vatandaş durağa gidiyor ama otobüs gelmiyor." diye konuştu.

Çağlayan, yeni araç alınamadığını, filonun yaşlandığını, bakımların yeterli ve kaliteli bir şekilde yapılamadığını vurgulayarak, "Kurum kendi raporunda 'İstenilen düzeyde araç alınamamıştır.' diyor. Bu açık bir başarısızlık itirafıdır. Günde 55 bin sefere müdahale edilen bir sistemden bahsediyoruz. Bu plansız, günü kurtarma çabasıdır. Sonuç olarak mali yapı sürdürülemez, hizmet kalitesi düşüyor, sistem sürekli aksıyor, şeffaflık yok. İETT artık günü kurtaran değil, geleceği planlayan bir anlayışla yönetilmelidir." ifadelerini kullandı.

"İstanbul'da vatandaşlarımız ortalama yılda 118 saatini trafikte geçiriyor"

MHP'li Meclis Üyesi Şule Hayal, İETT'de yeni yatırımların yapılmadığının, yolcu konforu memnuniyetinin artırılması için entegrasyon ve diğer faaliyetler konusunda da geri planda kalındığının, faaliyet raporundan açıkça anlaşıldığını söyledi.

Kapalı durak sayısını artırma hedefinde, yeni durak alımı için hedeflenen 300 duraktan hiçbirinin yapılmadığını aktaran Hayal, "Araç alımı yaparak toplu taşıma konforunu artırmak hedefinde, yeni alınacak araç sayısı hedeflenen 555, gerçekleşen sıfır. Elektrikli otobüs sistemlerini yaygınlaştırma hedefinde, elektrikli dönüşümü yapılan araç sayısı hedeflenen 50, gerçekleşen sıfır." dedi.

Hayal, İstanbul'da ulaşım ile ilgili yeni yatırımların yapılmamasının kent trafiğini her geçen dakika daha da artırarak, İstanbulluların hayatını zindan haline çevirdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Uluslararası verilere göre İstanbul, dünyanın en yoğun trafiğine sahip birinci şehir olarak tespit edilmiştir. İstanbul'da vatandaşlarımız, ortalama yılda 118 saatini yani yaklaşık 5 gününü trafikte geçiriyor. Otobüsler, metrolar, vapurlar, metrobüsler maalesef İstanbul'a yetmiyor. Trafik oranları yüzde 90'ın üzerine çıkmış durumda. Eskiden sadece iş çıkışları ve sabahları oluşan trafik yerini, kronikleşmiş, günün her saati var olan, tam anlamıyla çileye dönüşmüş bir trafiğe bıraktı. Trafik probleminin azaltılması için projelerin üretilmediği, üretilen projelerin hayata geçirilmediği her dakika, vatandaşlarımızın evine ulaşma süresine dakikalar hatta saatler olarak ekleniyor."

Özel halk otobüsü esnafının senelerdir alamadığı hak edişleri olduğunu dile getiren Hayal, "Senelerdir özel halk otobüsü esnafımızın bu kürsüde sesi olduk, olmaya da devam edeceğiz. Özel halk otobüsü esnafımızın hak edişlerinin, alacaklarının ödenmesi ve artık mağdur edilmemeleri için gerekli somut adımların atılması çağrımızı, bir kez daha yineliyoruz." şeklinde konuştu.

Hayal, 2019'da 2,60 lira olan bilet fiyatının 2026 yılı itibarıyla 42 lira olduğunu kaydederek, bilet fiyatına yapılan yüzde 1515 zamma rağmen gelirlerin, giderlerin üçte bir oranında kaldığını belirtti.

Kaynak: AA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.04.2026 19:44:41. #.0.5#
