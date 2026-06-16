İETT\'de Unutulan Eşyalar Açık Artırmayla Satıldı

İstanbul'da İETT'ye bağlı toplu ulaşım araçlarında unutulan eşyalar, açık artırmayla satıldı.

Karaköy'deki İETT Genel Müdürlüğünde gerçekleştirilen açık artırmada, toplu ulaşım araçlarında unutulan, 1 yıl boyunca sahipleri tarafından alınmayan, bağışlanmaya uygun olmayan ve kullanılabilir durumdaki 7 bin 566 eşya ihale usulüyle satışa sunuldu.

Bulunmuş Eşya Bürosunca yapılan açık artırmada, bilgisayar, tablet, cep telefonu, dron, ütü, skuter, kask, güneş gözlüğü, müzik aletleri gibi satışa çıkarılan çeşitli eşyalar 21 kategoride sıralanırken, 20 gruptaki 7 bin 443 eşya 1 milyon 366 bin liraya alıcı buldu.

Açık artırmada satışı gerçekleşen eşyalardan 15 laptop 95 bin, 28 tablet 30 bin, 56 muhtelif bilgisayar parçası 30 bin, 4 bin 388 kulaklık 171 bin, 32 ev aleti 36 bin, 59 kişisel bakım aleti 34 bin 500, 13 parça müzik aleti 11 bin, 1193 gözlük 235 bin, 20 hoparlör 11 bin, 63 telefon aksesuarı 1500, 6 koli şarj aleti ve kablo 32 bin, 545 kol saati 82 bin, 43 valiz ve bavul 16 bin, 11 olta 7 bin, 18 motosiklet kaskı 40 bin, 271 muhtelif el aleti 101 bin, 27 tuşlu cep telefonu 4 bin 500 ve 404 android telefon ise 375 bin liraya alıcı buldu. 740 bin liralık açılış bedeliyle satışa çıkarılan iPhone marka 123 telefon ise alıcı bulamadı.

İETT Yolcu Hizmetleri Müdürü ve İhale Başkanı Samet Şeker, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İETT araçlarında unutulan, 1 yıl boyunca muhafaza edilen ve sahibi çıkmayan ürünlerin satışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Açık artırmada 21 kategoride toplamda 7 bin 566 eşyanın olduğunu aktaran Şeker, "Telefondan kişisel bakım aletlerine, motor kaskından müzik aletlerine kadar geniş bir yelpazede muhafaza ettiğimiz eşyaların satışını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Toplamda 20 grubun satışı gerçekleşti, bir gruba ise teklif çıkmadı. Muhafaza edilen eşyalarla ilgili satışı yapıldıktan sonra isteklilere teslimini bugün gerçekleştireceğiz." diye konuştu.