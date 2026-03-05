Ahmet Ümit ve Sunay Akın, İett'nin Kültür Söyleşisinde Buluşacak - Son Dakika
05.03.2026 10:50  Güncelleme: 11:41
İETT, 11 Mart'ta Ahmet Ümit ve Sunay Akın'ı bir araya getiriyor. "Edebiyatımızda Beyoğlu ve İETT" konulu söyleşi, Metrohan Kültür Sanat'ta gerçekleştirilecek.

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı kurum İETT, edebiyatın tanınan ismi Ahmet Ümit ile anlatılarıyla her yaştan okurun ilgisini çeken Sunay Akın'ı kültür söyleşisinde buluşturuyor. Yönetmen Cengiz Özkarabekir'in moderatörlüğündeki buluşma, 11 Mart Çarşamba günü Metrohan Kültür Sanat'ta gerçekleştirilecek.

İBB'nin ulaşım faaliyetleri gösteren köklü kuruluşu İETT, edebiyattan sinemaya kadar hayatın birçok noktasında yer almaya devam ediyor. Sinema filmlerine, dizilere, romanlara ve şiirlere konu olan kurumun izleri, özellikle tarih boyunca sanatın merkezi olan Beyoğlu ilçesinde yoğunlaşıyor.

Bu kapsamda İETT, 11 Mart Çarşamba günü saat 15.00'te "Edebiyatımızda Beyoğlu ve İETT" konulu bir söyleşi gerçekleştirecek. Kaleme aldığı eserlerle büyük ilgi gören yazar Ahmet Ümit ile tarihe dair anlatılarıyla ve kitaplarıyla geniş kitlelerin dikkatini çeken yazar Sunay Akın'ın konuşmacı olacağı söyleşinin moderatörlüğünü ise yönetmen Cengiz Özkarabekir üstlenecek.

Beyoğlu'ndaki İstiklal Caddesi'nde bulunan Metrohan Kültür Sanat'ta düzenlenecek etkinliğe katılım ücretsiz olacak. İETT, 2025 Aralık ayında gerçekleştirdiği "Türk Sinemasında İETT" ve "Edebiyatımızda Beyoğlu ve İETT" etkinliklerinin ardından ilerleyen günlerde yeni kültür sanat projelerini İstanbullularla buluşturmaya devam edecek.

Kaynak: ANKA

