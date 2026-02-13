İETT'den Yeni Çevreci Garajlar! - Son Dakika
İETT'den Yeni Çevreci Garajlar!

İETT'den Yeni Çevreci Garajlar!
13.02.2026 15:35
İETT, 2024'te inşaatına başladığı iki yeni garaj ile sürdürülebilir ulaşımı güçlendiriyor.

(İSTANBUL)- İstanbul'un her noktasında hizmet veren ve bir günde 5 milyon yolculuğun gerçekleştirilmesini sağlayan İETT, yapımına 2024 yılında başladığı Başakşehir ve Kurtköy 2 garaj projelerinde sona geldi. Yeni tesislerde araç yıkamalarında kullanılan suyun yaklaşık yüzde 85'inin geri dönüşümü sağlanacak, operasyonel süreçlerden kaynaklanan katı atıkların ise yüzde 95'i ekonomiye geri kazandırılacak.

İBB'ye bağlı İETT'den yapılan bilgilendirmeye göre; İstanbul'un her noktasında hizmet veren ve bir günde 5 milyon yolculuğun gerçekleştirilmesini sağlayan İETT, yapımına 2024 yılında başladığı Başakşehir ve Kurtköy 2 garaj projelerinde sona geldi. Başakşehir'de inşa edilen ve 44 bin metrekarelik toplam alana sahip olan Kayabaşı Garajı, aynı anda 271 otobüsün park yapabileceği bir kapasite sunuyor. Tesiste ayrıca 8 otobüse eş zamanlı olarak tüm bakım ve onarım hizmetlerinin verilebileceği tam donanımlı bir teknik alan yer alıyor.

"Araç yıkamalarında kullanılan suyun yaklaşık %85'inin geri dönüşümü sağlanacak"

Pendik'te yükselen ve 20 bin metrekarelik bir alana kurulan Kurtköy 2 Garajı ise 150 körüklü otobüsün aynı anda parklanmasına imkan tanıyor. İnşaat çalışmalarının tamamlanıp peyzaj aşamasına geçildiği bu tesiste, 6 otobüsün eş zamanlı olarak bakım ve onarım süreçleri yürütülebilecek.

İstanbul'un toplu ulaşımına güç katacak olan her iki garaj da yeni ve çevreci teknolojilerle donatıldı. Sürdürülebilirlik vizyonu doğrultusunda, araç yıkamalarında kullanılan suyun yaklaşık yüzde 85'inin geri dönüşümü sağlanacak, operasyonel süreçlerden kaynaklanan katı atıkların ise yüzde 95'i ekonomiye geri kazandırılacak.

İstanbul'un lojistik gücünü artıracak olan bu iki yeni otobüs garajının, 2026 yılının ilk yarısında tam kapasiteyle hizmete alınması hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

