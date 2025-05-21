İETT, IDC Ödülünde Üçüncülük Kazandı

(İSTANBUL) – İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), bilişim sektörünün prestijli ödüllerinden IDC CIO Excellence Awards 2025'te "sürdürülebilirlik" kategorisinde üçüncülük ödülüne layık görüldü.

İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT), bilişim sektörünün prestijli ödüllerinden IDC CIO Excellence Awards 2025'te "sürdürülebilirlik" kategorisinde üçüncülük ödülüne layık görüldü. 154 yıllık geçmişiyle dünyanın en büyük ikinci toplu taşıma filosunu işleten ve günlük yaklaşık 5 milyon yolculuğa ev sahipliği yapan İETT, teknolojiyi ulaşım altyapısına entegre etme çalışmalarıyla uluslararası alanda da takdir topluyor.

İETT'nin ödül almasını sağlayan proje kapsamında, filosundaki bin 260 otobüsün teknolojik altyapısı yenilenerek yeni nesil dijital sistemler entegre edildi. Bu kapsamda; araçlara 360 derece iç ve dış görüntü kaydı yapabilen kamera sistemleri yerleştirildi, NVR entegrasyonu ile görüntülere hem anlık hem de geriye dönük olarak erişim sağlandı, araç içi ve durak bazlı yolcu sayımı ile anlık yoğunluk verisi toplanarak, gerek görülmesi halinde ek sefer planlaması yapılabilecek altyapı kuruldu, yolcular için yüksek güçlü USB Type-C şarj noktaları oluşturuldu. Tüm bu sistemler, merkezi bir akıllı kontrol kutusu olan ITS BOX ile entegre biçimde çalışacak şekilde tasarlandı.

Projenin, yolcu konforu ve güvenliğini artırırken kaynak verimliliğini de önceleyen sürdürülebilir teknolojiler içermesi nedeniyle IDC tarafından ödüle layık görüldüğü belirtildi.