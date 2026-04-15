İETT'nin 2025 Yılı Faaliyet Raporu İnceleniyor

15.04.2026 17:20
İBB Meclisi'nde İETT'nin 2025 yılı raporu üzerindeki soru önergesi kabul edildi. Mali sorunlar ele alındı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, İETT'nin 2025 yılı faaliyet raporu kapsamında ortaya çıkan mali yapı, operasyonel verimlilik ve hizmet kalitesine ilişkin soru önergesi verildi.

İBB Meclisi nisan ayı toplantılarının ikinci oturumu, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Meclis'te soru önergesi için söz alan Büyük Birlik Partisi (BBP) Grup Başkanvekili Dursun Çağlayan, İETT'nin 2025 yılı faaliyet raporu incelendiğinde, kurumun mali yapısı, operasyonel verimliliği ve sunduğu hizmet kalitesi açısından önemli sorun alanlarının bulunduğunun görüldüğünü söyledi.

Raporda yer alan verilerin yüksek zarar oranı, gelir yapısındaki dengesizlik, şeffaf hesap verilebilirlik, sefer iptalleri ve gecikmeler ile filo yenileme süreçlerindeki yetersizlikler gibi başlıklarda ciddi çalışma ve değerlendirme yapılması ihtiyacını ortaya koyduğunu belirten Çağlayan, "İETT'nin 2025 yılı zararının detaylı kalem bazlı dağılımı nedir? Bu zararın azaltılmasına yönelik somut bir eylem planı var mıdır?" dedi.

Çağlayan, "2025 yılı içerisinde gerçekleşen toplam zayi sefer sayısı ve oranı nedir? Hat bazlı dağılımı nasıldır? Gelirlerin yüzde 50'den fazlasının bağış ve yardımlardan oluşması karşısında, kurumun mali sürdürülebilirliğine yönelik hangi yapısal reformlar planlanmaktadır?" sorularını yönelterek, şöyle devam etti:

"2025 yılı içerisinde filoya katılması planlanan araç sayısı ile gerçekleşen araç sayısı hedefi ne kadar tutturulabilmiştir? Ortalama araç yaşı kaçtır? Hizmet dışı kalan araç adedi ne kadardır? Yolcu memnuniyeti araştırmasında elde edilen genel memnuniyetsizlik oranı kamuoyu ile gerçekçi olarak niye paylaşılmamıştır? Sayıştay raporlarında yer alan 6 kritik ve 62 diğer bulguya ilişkin hangi düzeltici işlemler yapılmıştır, bulgulara ilişkin içerikler nelerdir? Günlük 55 bin sefere yapılan müdahalelerin oranı nedir? Bu durum planlama zafiyeti olarak değerlendirilmekte midir? Trafik kaynaklı gecikmelerin azaltılması için İETT'nin alternatif ulaşım planları var mıdır?"

Soru önergesinin başkanlık makamına havalesi oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: AA

41 çeşidi karıştırıldı, kazanlar kaynadı Tonlarca mesir macunu saçılacak 41 çeşidi karıştırıldı, kazanlar kaynadı! Tonlarca mesir macunu saçılacak
İsrail, savaşı tamamen sona erdirmenin şartını açıkladı İsrail, savaşı tamamen sona erdirmenin şartını açıkladı
Polonyalı Vekilden İskandinav Bayrağı İle Şok Konuşma Polonyalı Vekilden İskandinav Bayrağı İle Şok Konuşma
ABD’den Kataib Hizbullah’ın lideri için 10 milyon dolar ödül ABD'den Kataib Hizbullah'ın lideri için 10 milyon dolar ödül
Ali Babacan, 24 yaşındaki genç çiftçiyi görünce alnından öptü Ali Babacan, 24 yaşındaki genç çiftçiyi görünce alnından öptü
Dünyanın en iyi 15 kalecisi belli oldu Listede Türkiye’den de bir isim var Dünyanın en iyi 15 kalecisi belli oldu! Listede Türkiye'den de bir isim var

16:40
Mersin’de bir lise öğrencisi silahla yakalandı
Mersin'de bir lise öğrencisi silahla yakalandı
16:25
Kahramanmaraş’taki okul saldırısı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama
Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama
15:52
Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında
Okul saldırganının emniyet müdürü babası gözaltında
15:19
Trump: Çin, İran’a silah göndermeyecek
Trump: Çin, İran'a silah göndermeyecek
14:49
Saldırgan 5 silah 7 şarjörle geldi Vali Ünlüer okul saldırısının detaylarını anlattı
Saldırgan 5 silah 7 şarjörle geldi! Vali Ünlüer okul saldırısının detaylarını anlattı
14:36
Kahramanmaraş’ta okula saldırı anı kamerada Öğrenciler camlardan atladı
Kahramanmaraş'ta okula saldırı anı kamerada! Öğrenciler camlardan atladı
