İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Kasım ayı 5'inci oturumunda, İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri (İETT) Genel Kurulu'nda 103 milyar liralık İETT 2027 mali yılı bütçesi 124 kabul, 94 red oyuyla kabul edildi.

İBB Meclisi Kasım ayı 5'inci toplantısı, Meclis 1'inci Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ Başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında gerçekleştirildi. Meclis toplantısında yapılan İETT Genel Kurulu'nda İETT'nin 2027 yılı mali bütçesi görüşüldü. 103 milyar lira olarak belirlenen bütçe, mecliste 124 oya karşı 94 red ile oy birliğiyle kabul edildi.

'FİLOMUZA 760 ARAÇ KAZANDIRMAK İÇİN ÇALIŞMALARIMIZI TAMAMLADIK'

Oylama öncesi Meclis'te 2027 yılı bütçe ve performans programına dair sunum gerçekleştiren İETT Genel Müdürü İrfan Demet, "Ülkemizin en büyük filosu olan İETT filomuzu güçlendiriyor ve gençleştiriyoruz. Bu kapsamda 2026 yılında başlattığımız 650 adet araç alımı hedefimizi daha da artırdık ve iş artırımı ile filomuza 760 araç kazandırmak için çalışmalarımızı tamamladık. Bu büyük yatırım, daha güçlü bir filo, daha güvenli ve daha konforlu bir yolculuk hedefimizin somut karşılığıdır. Şehrimizin en önemli toplu ulaşım sistemlerinden olan 52 kilometrelik, hatta 1 günde ortalama 1 milyon yolculuk gerçekleştiren metrobüs sistemimizdeki araçları; 280 yolcu kapasiteli, çift körüklü, akıllı ulaşım sistemlerine sahip, güçlü, konforlu ve yerli üretim araçlarla yeniliyor ve güçlendiriyoruz. Geçtiğimiz yıllarda 252 adet yeni metrobüs aracı ile güçlendirdiğimiz sistemimize 120 adet daha yüksek yolcu kapasiteli araç kazandırıyoruz. Bu sayede 2019 yılına göre yolcu kapasitemizi 38 artırmış olacağız" dedi.

'103 MİLYAR LİRALIK BÜTÇEMİZİ İSTANBUL'UN GELECEĞİNE HİZMET ETMEK İÇİN KULLANACAĞIZ'

Oylama öncesi toplantıda konuşan İETT Genel Müdürü İrfan Demet, "2026 yılında filomuza katmakta olduğumuz; 120 adedi yüksek yolcu kapasiteli metrobüsler, 580 adedi yeni nesil güvenlik ve yolcu konforu donanımlarına sahip otobüsler ve 60 adedi yeni nesil yüzde 100 elektrikli otobüsler olmak üzere toplam 760 aracın alım sürecini tamamladık. İlk araçlar üretildikçe şehrimize hizmet vermeye başladı. Bu 760 araçla birlikte, 2027 yılında 650 yeni aracı ve 2028 yılında ise 590 yeni aracı daha filomuza katarak, 3 yılda toplam 2 bin yeni aracı İETT filomuza kazandırmış, filo yaşını 6'ya indirmiş olacağız. İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü olarak; yüce meclisimizin takdiri ve onayıyla 2027 yılında 103 milyar liralık bütçemizi, İstanbul'un ulaşımına, güvenliğine ve geleceğine hizmet etmek için kullanacağız. 2027 yılı için teklif ettiğimiz 103 milyar liralık bütçe; araçların daha güvenli, erişilebilir, durakları daha güçlü bir İETT'nin ve İstanbul'a kesintisiz hizmetin bütçesidir. Bizim hedefimiz yalnızca daha fazla sefer yapmak değil, her seferi daha güvenli, her yolculuğu daha konforlu ve her hizmeti daha erişilebilir kılmaktır" ifadelerini kullandı.