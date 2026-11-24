İETT'nin yeni otobüsleri, İstanbulluların yüzde 74,18 oyuyla nostaljik kırmızı olacakGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İBB, İETT filosuna katılacak yeni nesil otobüslerin dış rengini İstanbulluların katıldığı anketle belirledi. Ankete katılanların yüzde 74,18'i nostaljik kırmızıyı tercih etti ve yeni otobüslerin rengi kırmızı olarak kararlaştırıldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İETT için alacağı yeni otobüslerin kırmızı renkli olacağını duyurdu.
İBB'den yapılan açıklamaya göre, İETT filosuna katılacak yeni nesil otobüslerin dış renk tasarımının belirlenmesi amacıyla İstanbulluların katılımıyla anket düzenlendi.
"Yeni Araçlarımızın Rengi Nostaljik Kırmızıya Dönsün mü?" başlıklı ankete katılan İstanbulluların yüzde 74,18'i, tercihini nostaljik kırmızıdan yana kullandı.
Bu kapsamda, İETT'nin yeni alacağı otobüslerin rengi kırmızı olarak kararlaştırıldı.
Kaynak: AA
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