Fatih'te İETT otobüsü ile ambulansın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 5 kişi yaralandı.
Fevzipaşa Caddesi'nde seyreden İETT otobüsü ile ambulans çarpıştı.
Ambulansın devrildiği kazada, ambulanstaki 3 personel ile hasta ve otobüste bulunan 1 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaralılara müdahale ederken kaza yerinde güvenlik önlemi alındı.
Son Dakika › Güncel › Fatih'te İETT otobüsü ile ambulans çarpıştı: 5 yaralı - Son Dakika
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