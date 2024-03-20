İETT Otobüsü Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan Kadına Çarptı - Son Dakika
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İETT Otobüsü Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan Kadına Çarptı

Beykoz'da seyir halinde olan bir İETT otobüsü, Yenimahalle Dr. Ömer Besimpaşa Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı. Otobüs, çarpmanın etkisiyle kadının bacaklarının üzerinden geçti. Yaralı kadın, sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldü. Olay anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

20.03.2024 14:03
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Beykoz'da İETT otobüsünün yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarpma anı, çevredeki bir işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Yenimahalle Dr. Ömer Besimpaşa Caddesi'nde seyir halinde olan 34 TN 2287 plakalı İETT otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan kadına çarptı.

Otobüs, çarpmanın etkisiyle yere düşen kadının bacaklarının üzerinden geçti.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye götürülen yaralı kadının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, İETT otobüsünün çarptığı kadının yere düştükten sonra bacaklarının üzerinden geçmesi, kazayı gören çevredekilerin yardıma koşması yer alıyor.

Kaynak: AA

İETT, Güvenlik, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İETT Otobüsü Yolun Karşısına Geçmeye Çalışan Kadına Çarptı - Son Dakika

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