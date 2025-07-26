İETT Otobüsü Kazasında Temizlik Personeli Hayatını Kaybetti

BEYOĞLU'nda hareket halindeki İETT otobüsünün önünde bulunan 10 araca çarptığı kazada ağır yaralanan Beyoğlu Belediyesi temizlik personeli Uğur Tilkici (34) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Uğur Tilkici, Piyalepaşa Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Kulaksız Mezarlığında defnedildi.

Kaza, 22 Temmuz Salı günü saat 10.30 sıralarında Tarlabaşı Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, yolda ilerleyen İETT otobüsü freninde meydana gelen arıza nedeniyle önündeki 10 araca çarptı. Kazada 2'si Beyoğlu Belediyesi temizlik görevlisi 6 kişi yaralandı. Yaralılardan Uğur Tilkici hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Uğur Tilkici için Beyoğlu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü önünde tören düzenlendi. Arkadaşlarından helallik alınmasının ardından Tilkici'nin Türk bayrağı ve Kasımpaşa Spor Kulübü bayrağı bulunan cenazesi Piyalepaşa Camiine getirildi. Uğur Tilkici, ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı.