İETT Otobüsü Motosiklete Çarptı: Kontrollü Yıkım Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İETT Otobüsü Motosiklete Çarptı: Kontrollü Yıkım Başlıyor

Geniş Video İzle

PENDİK'te İETT otobüsünün motosiklete çarpması sonucu hasar alan binada, yarın gerçekleştirilmesi beklenen kontrollü yıkım için çalışmalar başladı. İETT otobüsünün çarpması sonucu hasar gören binanın kolonları demirlerle sağlamlaştırılarak, otobüs olay yerinden çekildi.

08.08.2024 18:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

PENDİK'te İETT otobüsünün motosiklete vurarak 4 katlı binaya çarpması sonucu hasar alan binada, yarın gerçekleştirilmesi beklenen kontrollü yıkım için çalışmalar başladı. Binanın zemin katındaki kolona çarpan İETT otobüsü, demir kolonlarla güçlendirilerek belediye ekipleri tarafından çekildi.

Kaza, dün Orhangazi Mahallesi, Vatan Caddesi'nde meydana geldi. Kağıt toplayıcısının kullandığı ve bir anda geri geri gelen elektrikli motosiklete B.D.'nin kullandığı İETT otobüsü çarptı. Çarpmanın etkisiyle şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otobüs, 4 katlı binanın kolonuna çarparak durabildi. Kazada 6 kişi yaralanırken bina tedbir amacıyla tahliye edildi. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı olay yerine, çok sayıda polis, zabıta, itfaiye, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM), İETT Yol Yardım ve İETT Acil Müdahale ekipleri sevk edildi. Otobüsün çarpması sonucu kolonu hasar gören binanın kolonları demirlerle sağlamlaştırılarak, İETT yol yardım aracı tarafından otobüs olay yerinden çekildi. Belediye ekipleri ve iş makinelerinin kontrollü yıkım kararı verilen binada hazırlıkları sürüyor.

İETT otobüsünün hasar verdiği dükkanda berberlik yapan esnaf Tufan Mutlu, çalışmaların bir gündür tamamlanmamasına tepki göstererek, "Bu İBB için bir utanç. Bir tane İETT'yi 24 saat geçti kaldıramıyorlar. Burada bize maval anlatıyorlar, başka bir şey yok" dedi.

İETT Otobüsü Motosiklete Çarptı: Kontrollü Yıkım Başlıyor
Kaynak: DHA

İETT, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İETT Otobüsü Motosiklete Çarptı: Kontrollü Yıkım Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


00:43 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, çok sayıda general ve amiralin ataması yapıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı, çok sayıda general ve amiralin ataması yapıldı
23:27 Fatura onlara kesildi Filenin Sultanları’nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş’a tepki yağıyor Fatura onlara kesildi! Filenin Sultanları'nın İtalya mağlubiyeti sonrası Özel, İmamoğlu ve Yavaş'a tepki yağıyor
23:17 İsrail, Suriye’nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu İsrail, Suriye'nin Humus kentindeki askeri havaalanını vurdu
22:26 Filenin Sultanları, Paris Olimpiyat Oyunları yarı finalinde İtalya’ya 3-0 yenildi Filenin Sultanları, Paris Olimpiyat Oyunları yarı finalinde İtalya'ya 3-0 yenildi
22:18 Misilleme korkusu yaşayan İsrail “Çukur“da toplandı Misilleme korkusu yaşayan İsrail "Çukur"da toplandı
10:47 Galatasaray’da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum Galatasaray'da Zaha-Okan Buruk Gerginliği: İlk 11 değilsem konsantre olamıyorum
10:19 MİT’ten nokta operasyon Eylem hazırlığındaki Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi MİT'ten nokta operasyon! Eylem hazırlığındaki Serdar Sönmez etkisiz hale getirildi
10:17 Kriz onları da vurdu 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı Kriz onları da vurdu! 120 yıllık çay devi için mahkemeden konkordato kararı
10:14 Guatemala’da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti Guatemala'da çatıda arkadaşları ile dans ederek selfie çekmek isteyen 15 yaşındaki kız, elektrik teline çarparak hayatını kaybetti
10:06 Brighton’dan Ferdi Kadıoğlu’na 35 milyon euroluk tarihi teklif Brighton'dan Ferdi Kadıoğlu'na 35 milyon euroluk tarihi teklif
10:01 Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar’da ilginç cevaplar Sokak röportajı ile atasözleri testi: Üsküdar'da ilginç cevaplar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2024 01:55:05. #1.13#
SON DAKİKA: İETT Otobüsü Motosiklete Çarptı: Kontrollü Yıkım Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement