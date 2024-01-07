İETT Otobüsü Refüje Çıkarak Kaza Yaptı

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ESENYURT'ta İETT otobüsü refüje çıkarak yön tabelası direğine çarpıp kaza yaptı. Kazayla ilgili İETT'den yapılan açıklamada, yaralananların hayati tehlikesinin bulunmadığı, kazayla ilgili teknik çalışmanın sürdüğü açıklandı.

İETT'den Esenyurt'taki kazayla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, "Bugün saat 11: 45 sularında, kurumumuza ait 34 KT9712 plakalı aracımız, HT29 Kıraç - Esenyurt Metrobüs hattında görev sırasında iken, yan yoldan önüne aniden çıkan otomobile çarpmamak için manevra yapmış ve yol kenarındaki bilgilendirme direğine çarpmıştır. Kaza sebebiyle araç şoförümüz ve 5 yolcu yaralanmıştır. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmamaktadır." denildi. Açıklamada, "Kazayla ilgili teknik soruşturma sürdürülmekte olup, yaralılar ile yakinen ilgilenilmektedir."ifadelerine de yer verildi.