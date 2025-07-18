İETT Şoförü Bayrağı Yangından Kurtardı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

İETT Şoförü Bayrağı Yangından Kurtardı

İETT Şoförü Bayrağı Yangından Kurtardı
18.07.2025 16:18
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İETT şoförü, yanan Türk bayrağını kurtararak yangına müdahale etti; olay kameralara yansıdı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) bağlı İETT şoförünün, seferi sırasında yandığını gördüğü Türk bayrağını alıp elleriyle yangına müdahale ettiği anlar araç kamerasınca kaydedildi.

İBB'den yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz darbe girişiminin 9. yıl dönümünde, 50 AT Cebeci-Alibeyköy hattında görev yapan İETT şoförü Samet Duyduk, Sultangazi 2419. Sokak Durağı yakınlarında seferini sürdürürken yol kenarındaki duvarda asılı Türk bayrağının yandığını fark etti.

Otobüsü durdurup yolculara bilgi veren Duyduk, bayrağı duvardan alırken elleriyle müdahale ettiği yangını söndürdü.

Duyduk, daha sonra bayrağı yanına alıp seferine devam etti.

Yaşanan olay, otobüsün güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, sürücünün yanan bayrağı görmesinin ardından otobüsü durdurup alevleri söndürmesi, sonrasında bayrağı yanına alarak otobüsteki yolculara olayı anlatması yer aldı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Güvenlik, istanbul, Politika, 3-sayfa, Ulaşım, Güncel, İETT, Son Dakika

Son Dakika Güncel İETT Şoförü Bayrağı Yangından Kurtardı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi Damat düğünde babasını çileden çıkardı, en sonunda tokadı yedi
Wanda Nara itiraf etti Yeni sevgilisi de dünyaca ünlü futbolcu Wanda Nara itiraf etti! Yeni sevgilisi de dünyaca ünlü futbolcu
Kıyafeti yüzünden ilk staj gününde eve yollanan genç, kombinini paylaştı Kıyafeti yüzünden ilk staj gününde eve yollanan genç, kombinini paylaştı
Ayşenur Tokyaz’ın katil zanlısı, eski eşinin ölümünde de cinayetten yargılanıyormuş Ayşenur Tokyaz'ın katil zanlısı, eski eşinin ölümünde de cinayetten yargılanıyormuş
9.1 milyon euro’ya transfer olmuştu Çaykur Rizespor imzayı attırıyor 9.1 milyon euro'ya transfer olmuştu! Çaykur Rizespor imzayı attırıyor
LGS tartışmalarına Erdoğan da katıldı Kabine sonrası muhalefete zehir zemberek sözler LGS tartışmalarına Erdoğan da katıldı! Kabine sonrası muhalefete zehir zemberek sözler
Real Madridli yıldız Galatasaray’a önerildi Real Madridli yıldız Galatasaray'a önerildi
20 yıl önce raylarda cesedi bulunan Gönül’ün öldürüldüğü ortaya çıktı 20 yıl önce raylarda cesedi bulunan Gönül'ün öldürüldüğü ortaya çıktı
Erdoğan’dan Kabine sonrası “Suriye“ mesajı Erdoğan'dan Kabine sonrası "Suriye" mesajı
Leros Adası’nda rahatsızlanan gazeteci Hasan Cemal, Bodrum’a getirildi Leros Adası'nda rahatsızlanan gazeteci Hasan Cemal, Bodrum'a getirildi
Erdoğan’dan memurlara müjde Yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor Erdoğan'dan memurlara müjde! Yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor

16:01
Kartalkaya davasında Kültür ve Turizm Bakanlığı 3 bürokrat için soruşturma izni verdi
Kartalkaya davasında Kültür ve Turizm Bakanlığı 3 bürokrat için soruşturma izni verdi
14:40
Bomba iddia: Üç eski isim kabineye geri dönüyor
Bomba iddia: Üç eski isim kabineye geri dönüyor
13:17
Türkiye’nin Suriye planı Bu olasılık gerçekleşirse askeri seçenek devreye girecek
Türkiye'nin Suriye planı! Bu olasılık gerçekleşirse askeri seçenek devreye girecek
21:40
AK Partili Mehmet Ergün Turan: Murat Çalık’ı seven birisiyim, ev hapsinde yargılanmalı
AK Partili Mehmet Ergün Turan: Murat Çalık'ı seven birisiyim, ev hapsinde yargılanmalı
21:27
Mutfakta elektrik akımına kapılan küçük çocuk yaşamını yitirdi
Mutfakta elektrik akımına kapılan küçük çocuk yaşamını yitirdi
21:23
Beşiktaş, Slovakya 2. Lig ekibine kaybetti
Beşiktaş, Slovakya 2. Lig ekibine kaybetti
21:01
Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi’ndeki rakibi belli oldu
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu
20:54
Almanya Başbakanı Merz’den Türkiye’ye Eurofighter ihracatına yeşil ışık: İyi bir karara doğru ilerliyoruz
Almanya Başbakanı Merz'den Türkiye'ye Eurofighter ihracatına yeşil ışık: İyi bir karara doğru ilerliyoruz
20:42
Annesinin boğazını sıktı, tekmeler savurdu
Annesinin boğazını sıktı, tekmeler savurdu
20:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan müjde: Adalet Bakanlığı’na 20 bin yeni personel alınacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde: Adalet Bakanlığı'na 20 bin yeni personel alınacak
20:34
Arda Güler’in forma numarasını duyurdular
Arda Güler'in forma numarasını duyurdular
20:28
Tarihi hata UEFA’ya yanlış mail attılar, Avrupa Ligi’nden men edildiler
Tarihi hata! UEFA'ya yanlış mail attılar, Avrupa Ligi'nden men edildiler
20:10
Erdoğan’dan memurlara müjde Yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor
Erdoğan'dan memurlara müjde! Yarı zamanlı çalışma hakkı geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2025 16:19:13. #7.13#
SON DAKİKA: İETT Şoförü Bayrağı Yangından Kurtardı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.