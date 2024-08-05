İGA İstanbul Havalimanı yurt dışı personel değişimiyle sektörel işbirliklerini sürdürüyor - Son Dakika
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İGA İstanbul Havalimanı yurt dışı personel değişimiyle sektörel işbirliklerini sürdürüyor

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın "Kardeş Havalimanları" projesi kapsamında Güney Kore Incheon Uluslararası Havalimanı'yla yürüttüğü "Secondee ve Geçici Personel Değişim Programları"nda ilk dönem mezunu Seoyun Kim oldu.

05.08.2024 11:28
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İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın "Kardeş Havalimanları" projesi kapsamında Güney Kore Incheon Uluslararası Havalimanı'yla yürüttüğü "Secondee ve Geçici Personel Değişim Programları"nda ilk dönem mezunu Seoyun Kim oldu.

İGA'dan yapılan açıklamaya göre, havalimanlarının operasyonel mükemmelliğini, bilgi alışverişini ve çalışanların deneyimini artıracak uluslararası işbirlikleri sürüyor.

İGA Akademi'nin "Kardeş Havalimanları" projesi kapsamındaki personel değişim programı, yurt dışı deneyimiyle bilgi alışverişini sağlıyor, çalışanların kişisel gelişimini destekliyor.

İstanbul Havalimanı, Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu (ICAO), Uluslararası Havalimanları Konseyi (ACI) ve dünyanın en saygın havalimanlarının paydaşlığıyla hayata geçirilen "Secondee ve Geçici Personel Değişim Programları"na 2 yıldır Türkiye'de liderlik ediyor.

Çalışanların kişisel gelişimlerini desteklemek, uluslararası deneyim ve kültür paylaşımını teşvik etmek, havacılık ekosistemine katma değer sağlamak amacıyla 2 yılı aşkın süredir düzenlenen programlar aracılığıyla İGA İstanbul Havalimanı'nın asgari 1 yıl dış göreve gönderdiği 6, dışarıdan misafir ettiği 12 çalışanı bulunuyor.

Proje kapsamında bu yıl Güney Kore Incheon Uluslararası Havalimanı ile ortak yürütülen değişim programlarının ilk dönem mezunu Seoyun Kim oldu.

Mezuniyet törenine İGA İstanbul Havalimanı yöneticilerinin yanı sıra Incheon Havalimanı Kurumsal Strateji Grubu Genel Müdür Yardımcısı Ga Kyun Shin, Uluslararası İlişkiler Direktörü Vin Kim, Uluslararası İlişkiler Kıdemli Müdürü Jun Choi ve üst düzey yöneticileri katıldı.

İstanbul Havalimanı'nda bir yıl boyunca geçici personel olarak görev yapan Seoyun Kim ise farklı departmanlarda kazandığı deneyimleri ve önerileri içeren sunum yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İGA İstanbul Havalimanı yurt dışı personel değişimiyle sektörel işbirliklerini sürdürüyor - Son Dakika

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