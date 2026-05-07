İgdaş, Uluslararası İş Güvenliği Ödülünün Sahibi Oldu

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki İGDAŞ, iş sağlığı ve güvenliği alanındaki uygulamalarıyla uluslararası düzeyde önemli bir başarıya daha imza attı. Şirket, dünyanın saygın kuruluşlarından British Safety Council (BSC) tarafından düzenlenen 2025 International Safety Awards'ta "Distinction" derecesiyle ödüllendirildi.

İstanbul'un 39 ilçesinde 7 milyonu aşkın aboneye güvenli ve kesintisiz doğal gaz hizmeti sunan İGDAŞ, British Safety Council 2025 değerlendirmelerinde çalışan sağlığı, güvenliği ve refahını önceleyen yaklaşımıyla öne çıktı.

İş sağlığı ve güvenliği yönetimi, risklerin önlenmesi, çalışan refahı ve kurumsal uygulamaların etkinliği gibi başlıklarda yapılan kapsamlı değerlendirmeler sonucunda 49/50 puan elde eden İGDAŞ, bu alandaki yüksek performansını uluslararası ölçekte tescilledi. "Distinction" derecesiyle ödüllendirilen bu başarı, kurumun güvenli çalışma ortamı oluşturma, riskleri proaktif biçimde yönetme ve kalıcı bir güvenlik anlayışı geliştirme konularındaki güçlü ve planlı yaklaşımını ortaya koydu.

Bu başarı aynı zamanda İGDAŞ'ın sahadaki operasyonları, hizmet sürekliliği ve güvenli altyapı anlayışında benimsediği yüksek standartların uluslararası düzeyde takdir edildiğini de göstermiş oldu.

İGDAŞ Genel Müdürü Nihat Narin, konuya ilişkin değerlendirmesinde, şu ifadelere yer verdi:

"İş sağlığı ve güvenliği kurum kültürümüzün temelini oluşturuyor"

"Çalışanlarımızın sağlığı ve güvenliği, tüm faaliyetlerimizin temelini oluşturuyor. Bu yaklaşımın uluslararası itibara sahip bir kuruluş tarafından 'Distinction' derecesiyle ödüllendirilmesi bizim için son derece kıymetli. Elde edilen bu başarı, kurum kültürümüzün, önleyici yaklaşımımızın ve sürekli gelişim anlayışımızın somut bir yansıması. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Önümüzdeki dönemde de güvenli iş modellerini geliştirmeye, iş sağlığı ve güvenliği standartlarımızı ileri taşımaya ve çalışanlarımızın iyi olma halini güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz."