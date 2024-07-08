Iğdır Belediyesi İşçileri İşten Çıkarıldı, Aileleri Eylemlerine Devam Ediyor - Son Dakika
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Iğdır Belediyesi İşçileri İşten Çıkarıldı, Aileleri Eylemlerine Devam Ediyor

Iğdır Belediyesi tarafından iş akdine son verilen 204 işçi ve aileleri, karara tepki göstermek için eski belediye binası önünde bir araya geldi. İşçiler, belediye binası önünde oturma eylemi gerçekleştirdi. İşçi sendikası başkanı, belediyenin işçileri haksız ve hukuksuz şekilde işten çıkardığını belirtti. İşçiler, belediye önünde oturma eylemi yapmaya devam edeceklerini açıkladı.

08.07.2024 13:43
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Iğdır Belediyesinin iş akdine son verdiği 204 işçi, aileleriyle eylemlerine devam ediyor.

Belediye bünyesinde çalışırken cuma günü işlerine son verilen işçiler ile aileleri, karara tepki göstermek için bir araya geldikleri eski belediye binası önünden yürüyüşe geçti.

Rıza Yalçın Caddesi üzerinden belediye binası önüne gelen işçiler, burada oturma eylemi gerçekleştirdi.

Iğdır Belediye-İş Sendikası Başkanı Himmet Bozan, burada yaptığı açıklamada, DEM parti yönetimindeki Iğdır Belediyesinin, 204 üyelerini haksız ve hukuksuz şekilde işten çıkardığını söyledi.

Iğdır Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş ve önceki belediye başkanı Murat Yikit ile seçimden önce sendikayı ziyaret ettiğini ifade eden Bozan, şöyle konuştu:

"Bu ziyarette 'bizler işçiden ve emekçiden yanayız, istiyorsanız kayıt yapın, biz geldiğimiz zaman işçileri çıkarmayacağız' dediler. Eğer 'demedik' diye sözlerini inkar ediyorlarsa, çıkıp açıklasınlar. Seçim bittikten sonra bütün işçileri eşleri ile birlikte davet ederek tanışma toplantısında da 'bizler kimsenin ekmeği ile oynamayacağız' dediler. Bunu da demedik diyorlarsa, çıkıp açıklasınlar. Yüzlerce kişinin önünde söylediğinizi, onurunuz vicdanınız elveriyorsa inkar edin. Peki seçimlerden sonra ne yaptılar? Mehmet Nuri Güneş, Belediye Başkanı olduktan sonra sendikamız üyelerini baskıyla, zulümle, sürgünle mobbingle yıldırarak istifaya zorladı."

Zulmedenlerin, baskı kuranların, haksız, hukuksuz şekilde işten atanların peşinde olacaklarını belirten Bozan, "Iğdır bizimledir, işçilerimiz işe dönene kadar belediyenin önünde oturacağız." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Iğdır Belediyesi İşçileri İşten Çıkarıldı, Aileleri Eylemlerine Devam Ediyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Iğdır Belediyesi İşçileri İşten Çıkarıldı, Aileleri Eylemlerine Devam Ediyor - Son Dakika
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