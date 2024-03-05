Iğdır'da '8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü' yürüyüşü
IĞDIR - Iğdır'da bir araya gelen bir grup '8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü' dolayısıyla doğa yürüyüşü düzenleyerek dünya kadınlarına dikkat çektiler.
Iğdır'da bir araya gelen Iğdır Dağcılık ve Bisiklet Spor Kulübü üyeleri ve vatandaşlar '8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü' dolayısıyla doğada farkındalık yürüyüşü gerçekleştirdi. Birlikte yürüyen kadın ve erkekler sabah saatlerinde Iğdır'ın Melekli kasabasında bulunan İrem Bağlarında yürüyüşe çıktılar. Katılımcılar Ağrı Dağı eteklerinde de bulunan taşlık alanlarında yürüyüşlerine devam ettiler.
Yaklaşık 4 saat süren yürüyüşte kadınların yaşadıkları zorluklara dikkat çekilirken Iğdır Dağcılık ve Bisiklet Spor Kulübü üyesi Yunus Gündoğdu, kadınlara destek amaçlı yürüyüşü düzenlediklerini ifade ederek; "Bugün '8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü' için yürüyüş yapıyoruz. Yürüyüşümüzün amacı budur. '8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü' nü kutluyorum" dedi. Yürüyüş sonrası bir araya gelen grup pasta keserek kadınlara karanfil dağıttı.
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