Iğdır'da alacak kavgası: 2 yaralı

Iğdır'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı.
Şehit Vahap Akar Caddesi'nde, iddiaya göre aralarında alacak meselesi bulunan iki grup arasında tartışma çıktı.
Kısa sürede büyüyen tartışma, sopa, taş, fırça sapı ve plastik boruların kullanıldığı kavgaya dönüştü.
İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Kavgada biri ağır 2 kişi yaralandı. Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan M.K'nin tedavisi devam ediyor.
