Iğdır'da Ani Anız Yangını Kontrol Altında
Karakoyunlu'da çıkan anız yangını, rüzgarla yayıldı, ancak yerleşim alanlarına ulaşmadan söndürüldü.
Iğdır'ın Karakoyunlu ilçesinde rüzgarın etkisiyle geniş alana yayılan anız yangını yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürüldü.
İlçeye bağlı Taşburun beldesinde Nahçıvan-Iğdır kara yolu kenarındaki tarım arazisinde çıkan anız yangını, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş alana yayıldı.
Yangını fark eden sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Alevleri yerleşim yerlerine ve meyve bahçelerine ulaşmadan kontrol altına alan itfaiye ekipleri, soğutma çalışmalarını sürdürüyor.
Jandarma ekipleri, yangınla ilgili inceleme başlattı.
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