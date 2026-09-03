Iğdır\'da Anjelik eriğinde hasat başladı, zirai don nedeniyle rekolte 25 tona geriledi

IĞDIR'ın 'siyah incisi' olarak bilinen Anjelik eriğinde hasat zamanı geldi. Önemli bölümü yaş haliyle taze olarak satışa sunulan Anjelika eriği, gün kurusu, pestil ve pekmez olarak da sofralara geliyor. Anjelik eriğinde bu yıl yaklaşık 25 ton rekolte bekleniyor.

Iğdır Ovası'nda yetiştirilen Anjelik eriği, kendine özgü mayhoş tadı, etli yapısı ve aromasıyla öne çıkıyor. Iğdır başta olmak üzere farklı illerde tüketicilerden yoğun talep gören erikte hasat döneminin yaklaşık 1 ay sürmesi bekleniyor. Geçen yıl yaklaşık 60 ton ürün elde edilen bahçelerden, mevsim koşullarının elverişsiz olması ve yaşanan zirai don nedeniyle bu yıl yaklaşık 25 ton rekolte hedefleniyor.

Anjelik eriği, sofralık tüketimin yanı sıra sanayi ve geleneksel ürünlerin üretiminde de kullanılıyor. Hasat edilen ürünlerin bir bölümü yaş haliyle taze olarak satışa sunulurken, bir bölümü güneşte kurutularak gün kurusu olarak değerlendiriliyor. Eriklerden ayrıca pestil ve pekmez de yapılıyor. Soğuk hava depolarında uzun süre muhafaza edilebilmesi ise ürünün daha geniş bir pazara ulaştırılmasına imkan sağlıyor.

KADIN KOOPERATİFİ ÜRETİYOR

Anjelik eriği, Ayyıldız Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nde çeşitli ürünlere dönüştürülüyor. Kooperatif başkanı Elif Turan, "Iğdır'da Anjelik erik zamanı. Anjelik eriklerimizin yaşlarını memleketin her köşesine gönderiyoruz. Kurularını gün kurusu olarak, gün pestili olarak değerlendirip satıyoruz. Ürünlerimizi almak isteyenler Ayyıldız Kooperatifi'ne başvurabilir" dedi.

Kooperatifin 2021 yılında kurulduğunu belirten Turan, yaklaşık 5 yıldır üretime devam ettiklerini söyledi.

Üretici Tövbet Turan ise Anjelik eriğinin Iğdır'ın önemli tarım ürünlerinden biri olduğunun altını çizerek, "Iğdır'ın 'siyah incisi' olarak bilinen Anjelika erik için toplama vakti geldi. 2009-2010 yılında ilk kez Iğdır Ovası'na bu fidanları biz diktik. Şu an geçen yıla göre verim aşağı yukarı dörtte bir oranında. Ancak fiyatlar bayağı düşük. Yine de canımız sağ olsun. İnşallah gelecek seneye daha iyi bir fiyat olur" dedi.

'İÇ PİYASADA SATIYORUZ'

Önceki yıllarda ürünlerini zincir marketlere verdiklerini ifade eden Turan, "Ürünlerimizi genel itibarıyla bundan önceki 2 yıl boyunca İzmir'deki bir zincir markete, daha sonra Ankara'daki bir zincir markete verdik. Bu sene ürünümüz az olduğundan dolayı, tonajımız yaklaşık 15 ton gibi olacağından, TIR bazında veremeyeceğimiz için genel itibarıyla burada Iğdır'ın iç piyasasında satışa sunuyoruz" diye konuştu.

Ürünlerin bir bölümünü kurutarak satışa sunduklarını belirten Turan, erikten pestil ve pekmez yaptıklarını da bildirdi.