Iğdır'da Anjelik eriğinde hasat başladı, zirai don nedeniyle rekolte 25 tona geriledi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Iğdır'da Anjelik eriğinde hasat başladı, zirai don nedeniyle rekolte 25 tona geriledi

Iğdır\'da Anjelik eriğinde hasat başladı, zirai don nedeniyle rekolte 25 tona geriledi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'ın 'siyah incisi' Anjelik eriğinde hasat dönemi başladı. Bu yıl mevsim koşulları ve zirai don nedeniyle rekoltenin yaklaşık 25 ton olması bekleniyor. Ürünler taze satışın yanı sıra kadın kooperatifinde gün kurusu, pestil ve pekmeze dönüştürülüyor.

IĞDIR'ın 'siyah incisi' olarak bilinen Anjelik eriğinde hasat zamanı geldi. Önemli bölümü yaş haliyle taze olarak satışa sunulan Anjelika eriği, gün kurusu, pestil ve pekmez olarak da sofralara geliyor. Anjelik eriğinde bu yıl yaklaşık 25 ton rekolte bekleniyor.

Iğdır Ovası'nda yetiştirilen Anjelik eriği, kendine özgü mayhoş tadı, etli yapısı ve aromasıyla öne çıkıyor. Iğdır başta olmak üzere farklı illerde tüketicilerden yoğun talep gören erikte hasat döneminin yaklaşık 1 ay sürmesi bekleniyor. Geçen yıl yaklaşık 60 ton ürün elde edilen bahçelerden, mevsim koşullarının elverişsiz olması ve yaşanan zirai don nedeniyle bu yıl yaklaşık 25 ton rekolte hedefleniyor.

Anjelik eriği, sofralık tüketimin yanı sıra sanayi ve geleneksel ürünlerin üretiminde de kullanılıyor. Hasat edilen ürünlerin bir bölümü yaş haliyle taze olarak satışa sunulurken, bir bölümü güneşte kurutularak gün kurusu olarak değerlendiriliyor. Eriklerden ayrıca pestil ve pekmez de yapılıyor. Soğuk hava depolarında uzun süre muhafaza edilebilmesi ise ürünün daha geniş bir pazara ulaştırılmasına imkan sağlıyor.

KADIN KOOPERATİFİ ÜRETİYOR

Anjelik eriği, Ayyıldız Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi'nde çeşitli ürünlere dönüştürülüyor. Kooperatif başkanı Elif Turan, "Iğdır'da Anjelik erik zamanı. Anjelik eriklerimizin yaşlarını memleketin her köşesine gönderiyoruz. Kurularını gün kurusu olarak, gün pestili olarak değerlendirip satıyoruz. Ürünlerimizi almak isteyenler Ayyıldız Kooperatifi'ne başvurabilir" dedi.

Kooperatifin 2021 yılında kurulduğunu belirten Turan, yaklaşık 5 yıldır üretime devam ettiklerini söyledi.

Üretici Tövbet Turan ise Anjelik eriğinin Iğdır'ın önemli tarım ürünlerinden biri olduğunun altını çizerek, "Iğdır'ın 'siyah incisi' olarak bilinen Anjelika erik için toplama vakti geldi. 2009-2010 yılında ilk kez Iğdır Ovası'na bu fidanları biz diktik. Şu an geçen yıla göre verim aşağı yukarı dörtte bir oranında. Ancak fiyatlar bayağı düşük. Yine de canımız sağ olsun. İnşallah gelecek seneye daha iyi bir fiyat olur" dedi.

'İÇ PİYASADA SATIYORUZ'

Önceki yıllarda ürünlerini zincir marketlere verdiklerini ifade eden Turan, "Ürünlerimizi genel itibarıyla bundan önceki 2 yıl boyunca İzmir'deki bir zincir markete, daha sonra Ankara'daki bir zincir markete verdik. Bu sene ürünümüz az olduğundan dolayı, tonajımız yaklaşık 15 ton gibi olacağından, TIR bazında veremeyeceğimiz için genel itibarıyla burada Iğdır'ın iç piyasasında satışa sunuyoruz" diye konuştu.

Ürünlerin bir bölümünü kurutarak satışa sunduklarını belirten Turan, erikten pestil ve pekmez yaptıklarını da bildirdi.

Kaynak: DHA

Ekonomi, Güncel, Iğdır, Son Dakika

Son Dakika Güncel Iğdır'da Anjelik eriğinde hasat başladı, zirai don nedeniyle rekolte 25 tona geriledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Darbe girişiminin arkasından çıktı Avrupa’dan Afrika’yı karıştırdılar Darbe girişiminin arkasından çıktı! Avrupa'dan Afrika'yı karıştırdılar
Özel ve Kılıçdaroğlu’nun sıcak selamlaşması Özel ve Kılıçdaroğlu'nun sıcak selamlaşması
İsrail’den İran’a açık tehdit: Uçaklarımız havalanmaya hazır İsrail'den İran'a açık tehdit: Uçaklarımız havalanmaya hazır
Yapay zekadan bomba Süper Lig şampiyonluk tahmini 3 puan farkla... Yapay zekadan bomba Süper Lig şampiyonluk tahmini! 3 puan farkla...
AK Parti’ye geçen belediyede uyuşturucu şoku 171 kişi pozitif çıktı, başsavcılık harekete geçti AK Parti'ye geçen belediyede uyuşturucu şoku! 171 kişi pozitif çıktı, başsavcılık harekete geçti
Amansız hastalıkla boğuşan şarkıcının son görüntüleri hayranlarını korkuttu Amansız hastalıkla boğuşan şarkıcının son görüntüleri hayranlarını korkuttu
Babaları yaşındaki adamı darbedip telefon ve parasını gasp ettiler Babaları yaşındaki adamı darbedip telefon ve parasını gasp ettiler

11:49
Edin Dzeko’dan 20 yıl sonra veda kararı Son maçının tarihini açıkladı
Edin Dzeko'dan 20 yıl sonra veda kararı! Son maçının tarihini açıkladı
11:32
Fenerbahçe’de Talisca dönemi sona erdi İstanbul’dan ayrıldı
Fenerbahçe'de Talisca dönemi sona erdi! İstanbul'dan ayrıldı
11:09
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
Ahmet Davutoğlu hakkında soruşturma başlatıldı
10:50
Ronaldo oğlunun harcamalarını görünce şoke oldu Kredi kartını anında kapattı
Ronaldo oğlunun harcamalarını görünce şoke oldu! Kredi kartını anında kapattı
10:30
Ocak ayında maaşlar değişecek Memur ve emeklinin ilk zam oranı belli oldu
Ocak ayında maaşlar değişecek! Memur ve emeklinin ilk zam oranı belli oldu
10:29
14 dakika oynadığı Galatasaray’dan gidiyor
14 dakika oynadığı Galatasaray'dan gidiyor
10:04
Eylül ayı kira zam oranı yüzde 31,79 oldu
Eylül ayı kira zam oranı yüzde 31,79 oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.09.2026 11:59:35. #7.13#
SON DAKİKA: Iğdır'da Anjelik eriğinde hasat başladı, zirai don nedeniyle rekolte 25 tona geriledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement