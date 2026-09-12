Iğdır’da askeri araç kazasında şehit olan asker için tören düzenlendi - Son Dakika
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Iğdır’da askeri araç kazasında şehit olan asker için tören düzenlendi

Iğdır’da askeri araç kazasında şehit olan asker için tören düzenlendi
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Iğdır'ın Aralık ilçesinde askeri araç kazasında şehit olan piyade sözleşmeli er Ziyar Koparan, törenle babaocağı Hakkari'ye uğurlandı.

Iğdır'ın Aralık ilçesinde askeri araç kazasında şehit olan piyade sözleşmeli er Ziyar Koparan, törenle babaocağı Hakkari'ye uğurlandı.

Iğdır 5. Hudut Tugay Komutanlığında düzenlenen törende, şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi.

Özgeçmişinin okunması ve dua edilmesinin ardından şehidin naaşı, silah arkadaşlarının omzunda taşınarak cenaze nakil aracına konuldu.

Şehit Koparan'ın cenazesi dualarla memleketi Hakkari'ye uğurlandı.

Törene, Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Burhan Aktaş, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Özkan Şenol, Iğdır İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Özden, askerler ve polisler katıldı.

Koparan, ilçede dün meydana gelen askeri araç kazasında şehit olmuş, 2 asker de yaralanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Iğdır’da askeri araç kazasında şehit olan asker için tören düzenlendi - Son Dakika

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