Iğdır'da Azerbaycan ve Nahçıvan bölgesindeki yatırım alanları tanıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Iğdır'da Azerbaycan ve Nahçıvan bölgesindeki yatırım alanları tanıtıldı

Iğdır\'da Azerbaycan ve Nahçıvan bölgesindeki yatırım alanları tanıtıldı
12.05.2026 20:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Kazım Hüseyneliyev: - "Türkiye'nin Türk dünyasına açılan bir kapısı da Nahçıvan'dır"

Iğdır'da Azerbaycan ve Nahçıvan bölgesindeki yatırım alanları için tanıtım programı düzenlendi.

Iğdır Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi'ndeki 15 Temmuz Şehitleri Salonu'nda düzenlenen etkinliğe Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Kazım Hüseyneliyev, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kamil Arslan, Azerbaycan'ın Türkiye'deki Ticaret Temsilcisi Tamerlan Tağıyev, Iğdır Ticaret Borsası Başkanı Serhat Kumtepe ve ilgililer katıldı.

Türkiye ile Nahçıvan arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi maksadıyla Iğdır Üniversitesi, Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası ve Iğdır Ticaret Borsası ile Azerbaycan Ekonomi Bakanlığı, Nahçıvan Ekonomi Bakanlığı ve Azerbaycan Ticaret Temsilciliğince düzenlenen programda Azerbaycan ve Nahçıvan bölgesindeki yatırım alanlarının tanıtımı yapıldı.

Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti Ekonomi Bakanı Hüseyneliyev, burada yaptığı konuşmada, Iğdır ve Nahçıvan'ın stratejik konumlarına değindi.

Iğdır'ın Azerbaycan ve Nahçıvan için çok önemli bir şehir olduğunu belirten Hüseyneliyev, şunları kaydetti:

"Yaşı müsait olanlar iyi hatırlar, 1990'lı yıllarda, Azerbaycan bağımsızlığı yeni kazandığı zaman çok çetin durumlar vardı. Aynı zamanda Azerbaycan'ın ayrılmaz parçası olan Nahçıvan'da da ekonomik durum iyi değildi. O zaman Nahçıvan'da halkın talebiyle Yüksek Meclis Başkanlığına Haydar Aliyev seçildi. Onun büyük tecrübesi sayesinde Nahçıvan bu çetin durumlardan kurtuldu."

Hüseyneliyev, Türkiye'nin ve Iğdır'ın Nahçıvan'ın ekonomik olarak kalkınmasında önemli rol oynadığını dile getirerek, "Bunun en büyük vesilelerinden biri Türkiye ile sınır kapısının ve gümrük köprüsünün yapılması oldu. Bu köprü Nahçıvan için artık bir ümitti, aynı zamanda bu köprü üzerinden taşınan mallar Nahçıvan'ın ihtiyaçlarının karşılanmasında önemli bir rol oynamıştır. Elbette ki Nahçıvan bunu hiçbir zaman unutmamıştır." dedi.

Bölgede ve dünyada farklı gelişmelerin yaşandığının altını çizen Hüseyneliyev, "Şahit oluyoruz ki son dönemlerde Türk devletleri arasında ilişkiler varlık gösteriyor. Türk dünyası arasındaki bu alaka Iğdır ve Nahçıvan aracılığıyla birleşiyor. Yani Türkiye'nin Türk dünyasına açılan bir kapısı da Nahçıvan'dır. Bu bizim birliğimizi ve beraberliğimizi biraz daha artıran bir meseledir." diye konuştu.

Program, Türkiye ve Azerbaycan taraflarının karşılıklı soru-cevaplarının ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Iğdır'da Azerbaycan ve Nahçıvan bölgesindeki yatırım alanları tanıtıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nereden nereye 112 yıllık Türk futbol efsanesi sahipsiz kaldı Nereden nereye! 112 yıllık Türk futbol efsanesi sahipsiz kaldı
Tartıştığı komşusunu öldürüp intihar etti Tartıştığı komşusunu öldürüp intihar etti
Malezya açıklarında göçmen teknesi battı 14 kişi kayboldu Malezya açıklarında göçmen teknesi battı! 14 kişi kayboldu
Aziz Yıldırım büyük geliyor Çuval çuval para harcayacak Aziz Yıldırım büyük geliyor! Çuval çuval para harcayacak
Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı Hakan Bayrakçı, beklenen seçim anketinin sonuçlarını paylaştı
Bayrampaşa’da tekstil atölyesinde yangın, işyeri kullanılamaz hale geldi Bayrampaşa'da tekstil atölyesinde yangın, işyeri kullanılamaz hale geldi

10:12
Galatasaray’dan şok karar Bunu kimse tahmin etmiyordu
Galatasaray'dan şok karar! Bunu kimse tahmin etmiyordu
10:02
Arda Güler’e akılalmaz teklif Parayı koyacak yer bulamayacak
Arda Güler'e akılalmaz teklif! Parayı koyacak yer bulamayacak
09:45
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
On üç bin nüfuslu ilçedeki istismar zincirinde korkunç detaylar
09:18
31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan haritanın rengi değişti
31 Mart yerel seçimleri sonrası ortaya çıkan haritanın rengi değişti
09:03
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması genişliyor 3 ilde 25 kişi gözaltına alındı
Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturması genişliyor! 3 ilde 25 kişi gözaltına alındı
08:56
Burcu Köksal’ı bilen Savcı Sayan’dan bir bomba daha: Cumhurbaşkanımızdan izin bekliyorlar
Burcu Köksal'ı bilen Savcı Sayan'dan bir bomba daha: Cumhurbaşkanımızdan izin bekliyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.05.2026 10:22:14. #.0.5#
SON DAKİKA: Iğdır'da Azerbaycan ve Nahçıvan bölgesindeki yatırım alanları tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.