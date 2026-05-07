Iğdır'da 'Bir Millet İki Devlet' Sınıfı Açıldı
Iğdır'da 'Bir Millet İki Devlet' Sınıfı Açıldı

07.05.2026 13:12
Iğdır'da hayırsever tarafından yaptırılan sınıf, törenle açıldı. İki ülke ilişkileri vurgulandı.

Iğdır'da hayırsever iş insanı tarafından bir okulda yaptırılan "Bir Millet İki Devlet" sınıfı, düzenlenen törenle hizmete alındı.

Haydar Aliyev Fen Lisesi'nde Azerbaycan ve Türkiye'nin milli değerleriyle hazırlanan sınıfın açılış programına, Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, Milli Eğitim Müdürü Aziz Gün, iş insanı İshak Yaycılı ve ilgililer katıldı.

Açılışta Iğdır Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzikoloji Bölümü akademisyenleri ve öğrencileri tarafından konser verildi.

Vali Taşolar, burada yaptığı konuşmada, "Hep söylüyoruz, iki devlet bir millet diyoruz. Birliğimiz, beraberliğimiz, muhabbetimiz daim olsun." dedi.

Azerbaycan Kars Başkonsolosu Aliyev ise "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir', Azerbaycan lideri Haydar Aliyev'in 'Bir millet iki devlet' sözleri üzerine bugün Azerbaycan ve Türkiye ilişkileri en yüksek seviyeye ulaşmıştır. Dünyada iki devletin böyle bir ilişkisi yoktur. Bunun kıymeti bilinmelidir." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Haydar Aliyev'in doğumunun 103. yıl dönümüne ithafen hazırlanan sınıfın açılışı gerçekleştirildi.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
