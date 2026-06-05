Iğdır'da Çayır Delicesi Üredi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Iğdır'da Çayır Delicesi Üredi

05.06.2026 11:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Iğdır'daki 2 bin 100 rakımlı çayırda 20 çayır delicesi bireyi tespit edildi, türün popülasyonu azalıyor.

Iğdır'daki 2 bin 100 rakımlı çayırda, dünyanın boyutuna göre en hafif yırtıcılarından olan çayır delicelerinin ürediği tespit edildi.

Yurdun en doğusunda yer alan Iğdır, Afrika ile Rusya arasında göç eden birçok kuş türüne ev sahipliği yapıyor.

Kent merkezinin sahip olduğu 800 metre rakımdan, şehrin güneyindeki 3 bin 200 metre rakımlı Aras Dağları'nın neredeyse her kademesinde bugüne kadar 348 kuş türü tespit edildi.

Burada tespit edilen kuşlar arasında, Türkistan'dan Sahra altına kadar göç edebilen çayır delicesi de (Circus pygargus) bulunuyor.

Araştırmacıların bölgede sürdürdüğü çalışmada bu türün Tuzluca ilçesine bağlı Dipsiz köyü yakınlarındaki bir çayırda ürediği belirlendi.

Kanat açıklığı yaklaşık 1 metreye ulaşmasına karşın ağırlığı 250-450 gram arasında değişen bu tür, diğer yırtıcılar gibi termal akıntıları kullanarak göçmek yerine binlerce kilometrelik kanat çırparak uçmasıyla biliniyor.

Çayırlarda yaşaması ve dalgalı, savruluyormuş gibi uçması nedeniyle çayır delicesi adını alan türden, güneyden göçle geldiği Iğdır'daki 2 bin 100 rakımlı çayırda erkek ve dişiler halinde 20'den fazla birey olarak kayda alındı.

Iğdır Üniversitesi Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezi (KUŞMER) Müdürü Dr. Emrah Çelik, AA muhabirine, bu türün dünya popülasyonunun 300 ile 550 bin arasında olduğunu söyledi.

Çayır delicesinin popülasyonunun azalan durumda olduğunu işaret eden Çelik, "Türkiye'de de yerleşik bir tür. Daha önceki yapılan çalışmalara baktığımız zaman İstanbul Boğazı'nda 12 ve 14 bireylik bir kayıt verilmiş. Yine Adana-Ceyhan bölgesinde tür ile ilgili kayıtlar var. Geçiş yaparken türün kayıtları var. Burada yapmış olduğumuz çalışmalarda da türün kaydını aldık." dedi.

Kuşun kemirgen ve diğer tarım zararlılarının kontrolünde önemli rol üstlendiğini anlatan Çelik, "Burada türü erkek ve dişi birey olarak kayıt altına aldık. Bu da şu anlama geliyor, bu alan türün üreyebileceği muhtemel alanlardan bir tanesi. Besin zincirinde üst yırtıcılar dediğimiz kuşlar grubunda, yine omurgalıların, küçük omurgalıların kontrolünde, sağlıklı bir ekosistemin işleyişinde bu türün önemi oldukça fazla." diye konuştu.

"Çalışmada 20 bireylik bir popülasyonu kayıt altına aldık"

Yapılan çalışma sonucu elde edilen verilerin bölgenin kuş çeşitliliği ve bu türün yaşam alanının korunması için önemli olduğunu ifade eden Çelik, şunları kaydetti:

"Uluslararası Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) verilerinde türün azalan popülasyonda olması bu da bizim için önemli. Çünkü Iğdır'da yeteri düzeyde popülasyonun tespit edilmesi türün bundan sonraki çalışmalarda da bu alanı kullanabileceğini gösteriyor. Aslında daha önceki çalışmamızda biz Bayburt'ta bir çalışma yapmıştık, çalışmada türün transit, geçiş bölgesi olarak kullandığını gördük. Bu çalışmada ise 20 bireylik bir popülasyonu kayıt altına aldık. Bu da türün artık zamanla burayı yerleşik olarak kullanabileceği anlamına geliyor. Bu da bizim için önemli bir kayıt."

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Güncel, Yaşam, Iğdır, Çevre, Doğa, Son Dakika

Son Dakika Güncel Iğdır'da Çayır Delicesi Üredi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hapis cezası sonrası Sadettin Saran’ın avukatından ilk açıklama geldi Hapis cezası sonrası Sadettin Saran'ın avukatından ilk açıklama geldi
Babasının öldürdüğü genç, geçen yıl orman yangınında kaybolmuş Babasının öldürdüğü genç, geçen yıl orman yangınında kaybolmuş
Fenerbahçe, Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı Fenerbahçe, Tuncay Şanlı ile yollarını ayırdı
İstanbul’da Sıfır Atık Festivali kapılarını açtı İstanbul'da Sıfır Atık Festivali kapılarını açtı
Süresiz nafakanın iptal edilmesine DEM Parti’den itiraz Süresiz nafakanın iptal edilmesine DEM Parti'den itiraz
Salı günü grup toplantısı yapacak mı Kılıçdaroğlu kararını verdi Salı günü grup toplantısı yapacak mı? Kılıçdaroğlu kararını verdi

11:38
Kısa süreli evliliklere yeni formül: Tek seferde nafaka ödemesi
Kısa süreli evliliklere yeni formül: Tek seferde nafaka ödemesi
11:18
Aziz Yıldırım’dan Merih Demiral sözleri: Gerçeklerle hayalleri ayıralım
Aziz Yıldırım'dan Merih Demiral sözleri: Gerçeklerle hayalleri ayıralım
11:07
İzmir uçağında panik anları Dumanı fark edince yolcuları apar topar tahliye ettiler
İzmir uçağında panik anları! Dumanı fark edince yolcuları apar topar tahliye ettiler
11:00
Aziz Yıldırım’dan taraftarın beklediği haber geldi: Bugün...
Aziz Yıldırım'dan taraftarın beklediği haber geldi: Bugün...
10:43
Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim
Karı-kocayı başlarından vuran zanlı: Eşim ile bacanağımın ilişkisi olduğundan şüphelendim
10:18
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti
Memur ve emeklinin 5 aylık enflasyon zammı netleşti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2026 11:47:36. #7.13#
SON DAKİKA: Iğdır'da Çayır Delicesi Üredi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.