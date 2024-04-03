Iğdır'da DEM Partililer, Abdullah Zeydan'ın kararını protesto etti

Güroymak'ta Seçim Sonuçları İtirazları

Bitlis'in Güroymak ilçesinde yapılan seçimlerin ardından AK Parti ve Yeniden Refah Partisi sayımın yeniden yapılması, DEM Parti ise seçimin tekrarlanması için seçim kuruluna başvurdu. Yeniden Refah Partisi Adayı Emrullah Yıldırım 4 bin 292, AK Parti adayı Eşref Mutlu 4 bin 290 ve DEM Parti adayı Mehmet Şirin Üncü ise 4 bin 206 oy aldı.