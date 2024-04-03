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Iğdır'da DEM Partililer, Abdullah Zeydan'ın kararını protesto etti - Son Dakika
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Iğdır'da DEM Partililer, Abdullah Zeydan'ın kararını protesto etti

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Iğdır'da DEM Partililer, Van Büyükşehir Belediyesi adayı Abdullah Zeydan'ın 'memnu haklarının geri alınması' kararını protesto etti. Van'da DEM Partili Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Zeydan'ın memnu hakkının geri alınarak mazbatanın AKP aday Abdulahat Arvas'a verilmesine yönelik kararı protestolara Iğdır'da da DEM partililer de katıldı. Emniyet güçleri protestoculara müdahale etti.

03.04.2024 10:26  Güncelleme: 11:31
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SERDAR ÜNSAL

Iğdır'da DEM Partililer, Van Büyükşehir Belediyesi adayı Abdullah Zeydan'ın "memnu haklarının geri alınması" kararını protesto etti

Van'da DEM Partili Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Zeydan'ın memnu hakkının geri alınarak mazbatanın AKPi aday Abdulahat Arvas'a verilmesine yöneik kararı protestolara Iğdır'da da DEM partililer de katıldı.

Emniyet güçleri protestoculara müdahale etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Iğdır'da DEM Partililer, Abdullah Zeydan'ın kararını protesto etti - Son Dakika

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