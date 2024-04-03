Iğdır'da DEM Partililer, Abdullah Zeydan'ın kararını protesto etti

SERDAR ÜNSAL
Iğdır'da DEM Partililer, Van Büyükşehir Belediyesi adayı Abdullah Zeydan'ın "memnu haklarının geri alınması" kararını protesto etti
Van'da DEM Partili Büyükşehir Belediye Başkan adayı Abdullah Zeydan'ın memnu hakkının geri alınarak mazbatanın AKPi aday Abdulahat Arvas'a verilmesine yöneik kararı protestolara Iğdır'da da DEM partililer de katıldı.
Emniyet güçleri protestoculara müdahale etti.
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Antalya'nın Kepez ilçesinde bir sürücü, kontrolünü kaybederek park halindeki yük taşıyıcı lowbede çarptı. Kazada ağır yaralanan kadın sürücü hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.
Fenerbahçe kalecisi İrfan Can Eğribayat, Adana'ya yaptığı aile ziyareti sırasında tatlıcı Zeynep Geyik'in dükkanında künefe ve Adana Bombası yedi. Eğribayat, yediği lezzetlere hayran kaldığını belirtirken, Zeynep Geyik ise futbolcuyu ağırlamaktan mutluluk duyduğunu ifade etti.
Kilis'in Musabeyli ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçak kazı olaylarını engelleme çalışmaları sonucunda, Kızılkent köyünde izinsiz kazı yapan 13 şüpheli suçüstü yakalandı. İş makinesine el konulan şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
Uzmanların sık sık dikkat çektiği Bingöl'ün Yedisu ilçesinde, muhtemel deprem için konteynır kent hazırlığı sürüyor. Kaymakam Furkan Başar, 50 dönümlük arazide incelemelerde bulundu ve konteynır kent için hazırlıkların devam ettiğini belirtti.
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem, Adıyaman merkez ve birçok ilçesinde de hissedildi. Vatandaşlar deprem nedeniyle tedbir amaçlı olarak binalardan dışarı çıktı. Şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir.
AXA Sigorta Efeler Ligi Play-Off 5-8 ikinci maçında Arkas Spor, yarın Bursa Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak. İlk maçı kazanan Arkas Spor, seriyi tamamlamayı hedefliyor.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) mart ayında yıllık yüzde 68,50, aylık yüzde 3,16 artış gösterdi. Giyim ve ayakkabı en az artış gösteren grup olurken, eğitim en yüksek artışı kaydetti. Alkollü içecekler ve tütün ise azalış gösteren grup oldu. Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ise yıllık yüzde 51,47 artış gösterdi.
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Bitlis'in Güroymak ilçesinde yapılan seçimlerin ardından AK Parti ve Yeniden Refah Partisi sayımın yeniden yapılması, DEM Parti ise seçimin tekrarlanması için seçim kuruluna başvurdu. Yeniden Refah Partisi Adayı Emrullah Yıldırım 4 bin 292, AK Parti adayı Eşref Mutlu 4 bin 290 ve DEM Parti adayı Mehmet Şirin Üncü ise 4 bin 206 oy aldı.
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