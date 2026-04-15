Iğdır'da Don Riski Artıyor

15.04.2026 12:49
Iğdır'da hava sıcaklıklarının düşmesiyle kayısı bahçelerinde don riski arttı. Üreticiler tedbir almalı.

IĞDIR Ziraat Odası Başkanı Turgay Bağrı, hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte don ve buzlanma riskinin arttığını söyledi.

Hava sıcaklıklarının düştüğü Iğdır'da çiçek açan kayısı bahçelerinde yaşanabilecek zirai don korkutuyor. Son günlerde sıcaklığın düşmesiyle zirai don ve buzlanma riskinin arttığını belirten Iğdır Ziraat Odası Başkanı Turgay Bağrı, üreticilerin bahçelerde tedbir almasını istedi. Iğdır için kayısının çok önemli bir ürün olduğunu belirten Bağrı, "Kayısı olmazsa ekonomimiz büyük darbe yemektedir. Gece hava sıcaklıkları düştü. Şu an için kayısılarda bir zarar görünmüyor. Devam eden soğukların etkileyeceğini düşünüyorum. Üreticilerimiz de bu konuda tedbir almalı. Ortama ısı vermek, ateş yakmak, dumanlama, yağmurlama gibi çeşitli önlemler alabilir. Bizim bu bölgede en etkili olacak yöntem yağmurlama yöntemidir. Onun dışındakilerden sonuç almanın biraz zor olacağını düşünüyorum. Soğuğun derecesi ve süresi uzun olduğu için sonuç alınması mümkün görünmüyor. Bir başka tedbir de ağaçların geç çiçeklenmesini sağlayacak yöntemlere başvurmak. Kayısı da geç çiçek açan çeşitler tercih edilmelidir.

Haber-Kamera: Suat DENİZ/IĞDIR,

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Çiftçilik, Ekonomi, Güncel, Iğdır, Son Dakika

Kahramanmaraş'ta okulda silah sesleri! Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi
İran'dan ABD'ye abluka resti: Kızıldeniz'de ticaret akışını durdururuz
Trump: İran nükleer silah edinmeye devam ederse anlaşma olmayacak
16 kişiyi yaralayan okul saldırganı sessizce defnedildi, ailesi şehirden kaçırıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Kimse Türkiye'ye parmak sallayamaz
Tekerlekli sandalyedeki babasını azarlayınca mahalledeki gençler tarafından dövüldü
