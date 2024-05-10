Iğdır'da düzenlenen "JASAT Mercek-6" operasyonunda yakalanan 46 zanlıdan 15'i tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince, "JASAT Mercek-6" operasyonu kapsamında, arananların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.
Ekipler, il ve ilçelerde birçok suçtan aranan 46 zanlıyı yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 46 zanlıdan 15'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Iğdır'da düzenlenen operasyonda 15 zanlı tutuklandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?