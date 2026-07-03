Iğdır'da e-Sınav Merkezi Açıldı - Son Dakika
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Iğdır'da e-Sınav Merkezi Açıldı

03.07.2026 19:23
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Iğdır Üniversitesi'nde açılan e-Sınav Merkezi, Doğu Anadolu'da bir ilk olma özelliği taşıyor.

Iğdır'da Sivil Havacılık e-Sınav Merkezi'nin açılışı yapıldı.

Iğdır Üniversitesi ile Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce, Doğu Anadolu bölgesinde bir ilk olma özelliği taşıyan e-Sınav Merkezi'nın düzenlenen programla tanıtımı yapıldı.

Sivil Havacılık Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek, açılışta yaptığı konuşmada, e-Sınav Merkezi'nin çalışma ve önemine dair detayları anlatarak, "Orta Asya ve Kafkaslar bölgesi başta olmak üzere birçok yabancı öğrenci üniversitemize geliyor. Üniversitemizde havacılık eğitimlerini, aynı zamanda yanında da dünyada geçerli üniversite lisansı, havacılık sektöründe geçerli, otorite onaylı sertifikaların verildiği bir yer haline getirmek önemliydi." dedi.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü olarak vatandaşlara eşit şekilde olanak sunmayı hedeflediklerini ifade eden Yüksek, şunları kaydetti:

"Bütün vatandaşlarımıza her yerden, eşit bir şekilde standart sınavlarla erişilebilirliği temin etmek istiyoruz. Eğitimde ulaşılabilirliği ve standardizasyonu temin etmek noktasında böyle bir birlikteliği üniversitemizde yapmak bizi gururlandırıyor."

Düzenlenen açılış törenine Iğdır Valisi Mustafa Fırat Taşolar, Iğdır Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Gürel, protokol üyeleri ve ilgililer katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Iğdır'da e-Sınav Merkezi Açıldı - Son Dakika

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