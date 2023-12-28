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Iğdır'da ehliyet sınavında kopya çekenlere operasyon - Son Dakika
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Iğdır'da ehliyet sınavında kopya çekenlere operasyon

Iğdır'da yapılan ehliyet sınavında kopya çeken ve yardım edenlere yönelik düzenlenen operasyonda 4 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonda cep telefonları, modemler, gizli kameralar ve iletişim cihazları ele geçirildi.

Iğdır\'da ehliyet sınavında kopya çekenlere operasyon
28.12.2023 - 11:10,  Güncelleme: 11:14
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Iğdır'da, ehliyet sınavında kopya çeken ve bu kişilere yardım edenlere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) kentte yapılan ehliyet sınavında kopya çeken ve bunlara yardımcı olanlarla ilgili çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü e-Sınav Merkezinde sınava girenler ile dışarıda bekleyen şüphelilerin üzerinde yaptığı aramada, 6 cep telefonu, 3 mobil modem, 4 gizli kamera, 2 kulak içi kulaklık, 3 kredi kartı görünümlü iletişim cihazı, çok sayıda sim kart, batarya ve pil ele geçirdi.

Ekipler, olayla ilgili 4 şüpheyi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si "6114 Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi Hizmeti Hakkında Kanuna Muhalefet" suçundan tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Iğdır'da ehliyet sınavında kopya çekenlere operasyon - Son Dakika
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