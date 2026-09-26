Iğdır'da eşek nedeniyle manevra yapan sürücünün kamyonu devrildi, 2 kişi yaralandı. - Son Dakika
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Iğdır'da eşek nedeniyle manevra yapan sürücünün kamyonu devrildi, 2 kişi yaralandı.

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Iğdır\'da eşek nedeniyle manevra yapan sürücünün kamyonu devrildi, 2 kişi yaralandı.
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Iğdır-Doğubayazıt kara yolunun Gültepe mevkisinde yola çıkan eşeğe çarpmamak için manevra yapan sürücünün kamyonu devrildi. Kazada sürücü ve yanındaki kişi yaralandı; yaralılar Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, sürücünün kolunda ve belinde kırıklar bulunduğu belirtildi.

IĞDIR'da yola çıkan eşeğe çarpmamak için sürücüsünün ani manevra yaptığı kamyon kontrolden çıkarak devrildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Iğdır-Doğubayazıt kara yolunun Gültepe mevkisinde meydana geldi. Memet Tuzluca, kamyonla seyir halindeyken yola çıkan eşeğe çarpmamak için ani manevra yaptı. Tuzluca'nın kontrolünü kaybettiği kamyon devrildi. Tuzluca ve yanındaki kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine ekipler sevk edildi. Yaralılar, araçtan çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Memet Tuzluca'nın kolunda ve belinde kırıklar bulunduğu, başından da yaralandığı belirtildi. İlk müdahalesi yapılan yaralılar, Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Kazaya ilişkin soruşturmaya başlatıldı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Iğdır'da eşek nedeniyle manevra yapan sürücünün kamyonu devrildi, 2 kişi yaralandı. - Son Dakika
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