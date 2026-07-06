Iğdır\'da Fırtına Camii Çatısını Uçurdu

IĞDIR'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle merkeze bağlı Erhacı Köyü Camisi'nin çatısı uçtu.

Iğdır'da akşam saatlerinde kuvvetli rüzgar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Fırtınada merkeze bağlı Erhacı Köyü Camisi'nin çatısı uçtu. İhbar üzerine bölgeye Iğdır İl Özel İdaresi ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, çevrede güvenlik önlemi aldı. Fırtınanın etkisiyle yola ve çevreye savrulan çatı parçaları, ekiplerin çalışmasıyla kaldırılarak, yol yeniden güvenli hale getirildi. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı öğrenildi.