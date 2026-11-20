Iğdır'da hareket halindeki bisikletlinin telefonunu çalan kapkaççı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Iğdır Cumhuriyet Mahallesi'nde bisikletiyle ilerleyen kapkaççı, önündeki bisikletlinin arka cebindeki telefonu çalıp kaçtı. İşyeri kameralarından kimliği belirlenen şüpheli, polis operasyonuyla gözaltına alınıp adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.
Iğdır'da bisikletle ilerlerken hareket halindeki başka bir bisikletlinin telefonunu çalan, kamera görüntüleriyle tespit edilip yakalanan kapkaççı tutuklandı.
Cumhuriyet Mahallesi'ndeki Karadeniz Sokak'ta bisikletiyle ilerleyen şüpheli, önünde hareket halindeki bisikletli D.N'nin arka cebindeki cep telefonunu çalarak uzaklaştı.
Iğdır İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kapkaççının yakalanması için bölgedeki işyerlerinin güvenlik kameralarını inceledi.
Yapılan araştırma sonucunda hırsızlığı yapanın M.Ö. olduğu belirlendi.
Operasyonla gözaltına alınan M.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA
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