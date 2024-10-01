Iğdır\'da İşten Çıkarılan İşçilere Sendika Desteği

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IĞDIR'da SMS ile işten çıkarılan 204 işçiye, Belediye-İş Sendikası'nın 30 şube başkanı destek verdi. Belediye-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İsmail Duman, "Bugün, direnen Iğdır belediye emekçileri için dayanışmayı dosta, düşmana gösterme günüdür" dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri'nde göreve gelen DEM Parti'li Mehmet Nuri Güneş tarafından gönderilen SMS ile iş akitleri sona eren 204 işçi, 8 Temmuz'da başladıkları oturma eylemini sürdürüyor. Belediye binası önüne kurdukları çadırda eylem yapan işçilere Belediye-İş Sendikası'na bağlı 30 şube başkanı destek verdi. İşçileri eylem çadırında ziyaret eden şube başkanları yanlarında olduklarını bildirdi.

Belediye-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı İsmail Duman, "Bugün, 85 gündür direnen Iğdır belediye emekçileri için dayanışmayı dosta, düşmana gösterme günüdür. Bugün, Iğdır Belediyesi emekçilerinin yalnız olmadığını, çaresiz olmadığını dosta düşmana gösterme günüdür. Bugün eşitlik, adalet, demokrasi, hak, hukuk, emek, emekçi sözcüklerini ağzından düşürmeyenlere karşı emekçinin gücünü ve birliğini gösterme günüdür. Bugün dayanışmanın, bugün emeğin günüdür. DEM'li Iğdır Belediye Başkanı Mehmet Nuri Güneş, yerel seçimlerin ardından, yasaya, toplu sözleşme hükümlerine rağmen, iş yeri sendika temsilcilerimizin iş yerini değiştirdi. Üyelerimizi mobbingle, baskıyla, istifaya zorladı, Emekçiler tüm baskılara rağmen işine, aşına sahip çıkıp istifa etmeyince, 204 emekçi kardeşimizi, işten atarak aileleriyle birlikte açlığa ve işsizliğe mahkum etti. Üstelik yerel seçimlerden önce 'biz işçiden ve emekçiden yanayız, istiyorsanız kayıt yapın, biz geldiğimiz zaman işçileri çıkarmayacağız' sözüne rağmen işten attı. Üstelik, seçimin ardından tanışma toplantısında 'bizler kimsenin ekmeği ile oynamayacağız' demesine rağmen, işten attı. Yapma, etme dedik, işçinin ekmeğiyle oynama dedik. Görüşme konuşma taleplerimizi elinin tersiyle itti. Bizi dinlemedi. Başkan Güneş'e soruyoruz, işten atılan arkadaşlarımız arasında kanser tedavisi gören arkadaşımız bile var. Kanser tedavisi gören arkadaşımız hangi parayla ilaçlarını alacak, tedavisine nasıl devam edecek? Hiç vicdanınız sızlamadı mı?" diye konuştu.

Iğdır'da yaşanan zulüm karşısında DEM Parti'nin Genel Başkanı ve milletvekillerinin sessiz kaldığını ifade eden Duman, insanların haksız, hukuksuz, ahlaksız bir şekilde aşıyla, ekmeğiyle oynandığını söyledi.

İşçilerin haksız hukuksuz olarak işten çıkarıldığını söyleyen Belediye-İş Sendikası Iğdır Şube Başkanı Himmet Bozan ise "Ağzından eşitlik, adalet, demokrasi, hak, hukuk, emek, emekçi sözcükleri eksik olmayan DEM Parti yönetimindeki Iğdır Belediyesi'nde yerel seçimlerden sonra mobbing, baskı ve sürgünlerin ardından 204 arkadaşımız, üyemiz haksız ve hukuksuz bir şekilde işten atılalı 85 gün oldu" dedi.