Iğdır'da düzenlenen kaçak ilaç ve sigara operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığınca, kaçak ilaç ve sigara ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenlendi.
692 paket sigara ile 455 botoks ilacı ele geçirilen operasyonda 4 şüpheli yakalandı.
Şüphelilerin işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Iğdır'da Kaçak İlaç ve Sigara Operasyonu - Son Dakika
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